Российский миллиардер обещал вложить $1 млрд в энергетику Армении

Ереван, , 18:06 — REGNUM Группа компаний «Ташир», Клуб инвесторов Армении и международные финансовые институты планируют инвестировать в ближайшие несколько лет в энергетический сектор Армении около $1 млрд. Об этом объявлено сегодня, 13 ноября, на презентации инвестиционной программы, в которой принял участие президент Армении Серж Саргсян, а также послы и представители России, США, Франции, Китая в Армении.

В ходе мероприятия прошли подписания ряда партнерских соглашений. В целях привлечения долгосрочных кредитов для выполнения инвестиционной программы группа компаний «Ташир» и «Электрические сети Армении» подписали ряд соглашений с международными финансовыми организациями. Так, с Азиатским банком развития (АБР) был заключен протокол о намерениях; с Евразийским банком развития (ЕАБР) было подписано соглашение на привлечении кредитов на сумму до 100 млн долларов США; с Международной финансовой корпорации (МФК) подписан договор о техническом сотрудничестве и с ЗАО «Ардшинбанк» соглашение по банковскому сопровождению проектов инвестиционной программы. Ранее в июле текущего года уже были подписаны договоры о привлечении заемных средств с АБР и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на общую сумму $160 млн. В настоящее время продолжаются переговоры с другими финансовыми структурами для привлечения дополнительных средств в течение ближайших лет.

На мероприятии была обвялена инвестиционная программа в сфере энергетики Армении, которая включает в себя два направления: инвестиции в электрические сети и строительство гидроэлектростанции на территории страны.

В распределительные сети, входящие с 2015 года в актив группы компаний «Ташир», в ближайшие годы будут направлены порядка $900 млн на реконструкцию текущей электроэнергетической инфраструктуры и внедрение автоматической системы коммерческого учёта электроэнергии.

Еще одним инвестиционным проектом группы компаний «Ташир» в сфере энергетики Армении станет строительство Шнохской ГЭС. Государственный проект, разработанный еще в 1970 году, предусматривал строительство гидроэлектростанции в северной части реки Дебед (в Лорийском районе Армении). В текущем году группа компаний «Ташир» пересмотрела план проекта, в результате чего был разработан новый усовершенствованный вариант с учётом современных технологических решений. Так, в ближайшее время станет возможным строительство новой передовой ГЭС мощностью 124 МВт вместо предусмотренных прежде 76 МВт с производительностью до 460 млн кВт*ч электроэнергии. Инвестиции в проект в течение четырёх лет составят порядка $200 млн.

По словам вице-президента компании «Ташир» Карена Дарбиняна строительство станции мощность 120 МВт позволит обеспечить 6% от всего потребления электроэнергии в Армении. В программу будут вовлечены также американская компания «Роббинс» и Международная финансовая корпорация Всемирного банка. Строительство будет завершено в течение четырех лет.

По словам Дарбиняна, «Ташир» планирует инвестировать также в сферы промышленности, недвижимости и телекоммуникаций. Он отметил, что главный принцип инвестирования — вложение без повышения тарифов на электорэнергию. Кроме того, добавил он, 80% оборудования, которое будет использовано, должно быть произведено в Армении. Это предполагает, по предварительным данным, создание 2,5 тыс рабочих мест.

Сегодня же региональный директор ЕБРР Бруно Балванера заявил, что банк готов вложить несколько сотен миллионов долларов в энергетическую сферу Армении.

По его словам, банк рассматривает возможность вложений в строительство ГЭС, гелиостанций, линий высоковольтных электропередач (ЛЭП).

«В Армении есть достаточно большой диапазон для работы в энергетической сфере, которую мы считаем достаточно перспективной. Пока рано говорить о конкретных проектах, но мы ведем определенные переговоры, которые не хотим заранее анонсировать», — цитирует Балванера «АРКА».

Представитель банка отметил, что ЕБРР в рекордные для себя сроки в 10 месяцев уже достиг договоренности и подписал крупный кредитный договор в $80 млн с группой компаний «Ташир».

"Это первые инвестиции банка в модернизацию электросетей для сокращения потерь и внедрения новых счетчиков и мы готовы продолжить финансирование группы и обсудить последующие планы», — сказал Балванера.

Группа компаний «Ташир», возглавляемая крупным российским бизнесменом армянского происхождения Самвелом Карапетяном и компания «Интер РАО» 30 сентября 2015 года подписали договор о купле-продаже электроэнергетических активов российского энергохолдинга в Республике Армения — ЗАО «Электросети Армении» и Разданской ТЭС. Причиной продажи компании стало общественное возмущение из-за необоснованного, по мнению потребителей, повышения цен на электроэнергию примерно на 16,7% (6,93 драма за 1 кВт. ч). Решение регулятора о повышении тарифа вызвало волну протеста, и чтобы сдержать протестные настроения, власти Армении согласились провести аудит как обоснованности решения КРОУ о росте тарифов, так и деятельности «Электросетей». Кроме того, власти страны приняли решение о субсидировании повышенного тарифа для населения и малого и среднего бизнеса, до завершения аудита энергокомпании.

ЗАО «Электрические сети Армении» было создано в мае 2002 года в результате слияния четырех государственных региональных компаний по распределению и сбыту электроэнергии: «Ереванские электрические сети», «Северные электрические сети», «Южные электрические сети» и «Центральные электрические сети». Основным видом деятельности компании является регулируемое распределение и сбыт электроэнергии. Общая протяженность сетей составляет 36 тысяч км. Компания обслуживает порядка 985 000 потребителей.

«Клуб инвесторов Армении» является первым в Армении непубличным договорным инвестиционным фондом закрытого типа, зарегистрированным Центральным банком. Его цель — с привлечением внутренних и внешних частных финансовых средств содействовать развитию таких важных для экономики сфер, как энергетика, в том числе, производство альтернативной энергии, энергетические и туристические инфраструктуры, горнорудная промышленность, переработка руды, пищевая и легкая промышленность.