Комитет Госдумы доработал проект федерального бюджета на 2018-2020 годы

Москва, , 18:01 — REGNUM Проект федерального бюджета на 2018−2020 годы будет скорректирован с учетом приоритетов, главная его задача — выполнение социальных обязательств. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября, об этом заявил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

«В первую очередь, это исполнение всех социальных обязательств», — сказал Неверов.

В частности, напомнил он, речь идет о поддержке аграриев, госфинансирование которых в ближайшие три года не опустится ниже показателя 2017 года. Ко второму чтению депутаты фракции «Единая Россия» внесли на рассмотрение профильного комитета поправку, которая предлагает увеличить господдержку аграриев на 20 миллиардов в 2018, и в 2019, и в 2020 году.

«В первую очередь средства должны быть направлены на несвязанную поддержку сельхозпроизводителей», — отметил Неверов.

Увеличение зарплаты бюджетникам

Профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании 13 ноября согласился с такими изменениями в проекте госбюджета. Комитет также поддержал и другие идеи депутатов фракции, в частности, в области увеличения дотаций регионам на повышения зарплат бюджетникам.

«Увеличение дотаций на частичную компенсацию дополнительных расходов, связанных с повышением оплаты труда работников бюджетных учреждений — мы об этом неоднократно говорили. В первом чтении принят закон о повышении минимального размера оплаты труда (до уровня прожиточного минимума к 2020 году), в этой части также предусмотрены средства для поддержки регионов», — сообщил Неверов.

Образование и здравоохранение

На финансирование программы развития здравоохранения в 2018 году предлагается дополнительно выделить 7,9 млрд рублей. Финансирование образования депутаты «Единой России» хотят увеличить на 10,4 млрд рублей в 2018 году. Предполагается, что в 2019 году господдержка этой отрасли увеличиться на 7,9 млрд рублей, а в 2020 году — на 6,2 млрд рублей.

«Это такие проекты, как ремонт общеобразовательных школ в сельской местности, и, конечно же, продолжение программы модернизации школ в объеме 25 млрд рублей», — отметил Неверов.

Кроме того, в проекте федерального бюджета ко второму чтению может быть перераспределено порядка 4,3 млрд рублей, которые в 2018 году уйдут на развитие лесного хозяйства, а также вопросы экологии.

Культура и туризм

Не обошли депутаты и вопрос культуры. Так, на строительство, капитальный ремонт и модернизацию сельских домов культуры предлагается дополнительно выделить 1,5 млрд рублей в 2018 году и 2,9 млрд рублей в 2019 году.

Помимо этого депутаты также предлагают выделять по 300 млн рублей ежегодно на развитие детского историко-познавательного туризма.

«Это и поддержка в целом внутреннего и въездного туризма. Сегодня программа реализуется до 2018 года, и мы предусмотрели выделение средств в объеме 3,5 миллиардов и в 2019, в 2020 году на продолжение реализации этой программы», — пояснил Сергей Неверов.

Комфортная городская среда

По словам Неверова, одним из приоритетных направлений федерального бюджета в 2018—2020 годах должно стать финансирование благоустройства территорий, а в частности, проекта «Формирование комфортной городской среды», который поддержал президент РФ Владимир Путин.

«Уже очень многое сделано, все территории подготовили программы комплексного развития городской среды. Нам крайне важно было направить дополнительные средства в этом году и в перспективе 2019 и 2020 годов», — рассказал Неверов.

В частности, на эти цели в 2018 году заложено более 25 млрд рублей. Предлагается выделить дополнительную господдержку этого направления в размере 20 млрд рублей в 2019 и в 2020 годах.

Депутаты планируют рассмотреть проект федерального бюджета во втором чтении на пленарном заседании 17 ноября. В Госдуме активно проходит обсуждение поправок в основную смету на 2018−2020 год.