На месте Ховринской больницы в Москве построят жилые комплексы

Москва, , 17:46 — REGNUM Власти Москвы снесут недостроенную Ховринскую больницу и на её месте построят 200 тыс. квадратных метров жилья в рамках проекта реновации. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Сообщается, что демонтаж недостроенной Ховринской больницы начнется уже до конца 2017 года. На освободившийся территории будут возведены жилые комплексы, общей площадью 200 тыс. квадратных метров. В это жилье будут переселены в том числе участники программы реновации жилищного фонда столицы.

Напомним, речь идёт о больнице в северном районе Москвы — Ховрино. Строительство медицинского центра на 1,3 тыс. мест по проекту архитекторов Князевой, Косниковой, Моисеенко, Покровской, Саукке и Ядрова началось в 1980-м году, однако работы прекратились в 1985-м году.

До 2012 года в вялотекущем режиме периодически возникали споры о правовом статусе здания, однако в итоге этот долгострой оказался на балансе московских властей. Причина остановки строительства Ховринской больницы доскональна не известна, по некоторым данным, проектировщики не учли гидрологические особенности грунтов на месте строительства, что в итоге привело к затоплению подвалов.

В 2016 году мэрия приняла принципиальное решение о сносе Ховринской больницы. Летом 2017 года стало известно, что на месте Ховринской больницы будут построены жилые комплексы в рамках проекта реновации.