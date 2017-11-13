Погибшему главе Крымского ФАС нашли замену

Симферополь, , 17:30 — REGNUM Максим Муравьев назначен исполняющим обязанности руководителя управления ФАС по Крыму и Севастополю. Об этом стало известно сегодня, 13 ноября.

Максим Муравьев работает в ведомстве в должности заместителя начальника.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель управления ФАС по Крыму и Севастополю Тимофей Кураев 8 ноября был найден мёртвым в собственном доме. Основная версия гибели Кураева суицид — СКР возбудило и расследует уголовное дело по ч. 1 ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»).

Сразу после того, как стало известно об обстоятельствах гибели Кураева, представители крымской общественности усомнились в версии самоубийства.

«Если взять отменённые крымским ФАС многомиллиардные тендеры, например, по дорожному строительству или, наоборот, проверенные и не отменённые, такие как система видеонаблюдения за ПДД на 5 млрд рублей, и ещё множество примеров, то версия самоубийства кажется уж совсем не логичной», — заявил ИА REGNUM крымский общественник и правозащитник Александр Талипов.

Впрочем, 10 ноября появилась информация о том, что незадолго до гибели Кураева ФАС обвинили в лоббировании закупок некачественного угля на полуостров — соответствующее заявление на имя генпрокурора РФ направил депутат Госдумы от Севастополя Павел Шперов.

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