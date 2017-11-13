В Болгарии продолжается эпидемия птичьего гриппа

София, , 17:20 — REGNUM В Болгарии зафиксирован новый очаг заболевания птичьим гриппом, ранее уже зарегистрированного в нескольких областях страны, передаёт портал News.bg.

О выявлении вспышки заболевания сообщила дирекция безопасности пищевых продуктов Пазарджикской области. Птичьим гриппом оказались заражены домашние птицы на одной из частных ферм в населённом пункте Синитево.

Ведомство сообщает, что в радиусе трёх километров все птицы были вакцинированы. Населённые пункты трёх соседних муниципалитетов включены в карантинную зону.

При этом отмечается, что других случаев заболевания на территории области на данный момент не зафиксировано.

За последний месяц случаи заболевания птичьим гриппом были зарегистрированы в целом ряде областей Болгарии, в том числе в Добричской, Хасковской, Габровской, Бургасской. В Сливенской и Ямболской областях в связи с заболеванием было уничтожено более 100 тысяч кур.

Напомним, Россельхознадзор со 2 ноября ввёл временный запрет на экспорт в Россию и транзит через территорию страны птицы и яиц из ряда регионов Болгарии из-за ухудшения обстановки с птичьим гриппом в стране. Аналогичные ограничения были введены также в отношении Нидерландов и Швеции.