Латвия живёт за счёт литовского топлива

Рига, , 17:09 — REGNUM В 2017 году Латвия привозит из Литвы примерно 2/3 импортируемого топлива, показали данные Центрально статистического управления Латвии, сообщает агентство BNS.

За три квартала 2017 года привезенный из Литвы бензин составил 64,5% от всего импортируемого Латвией бензина (в 2016 году — 62,3%), дизель — 60,9% от всего его импорта (в 2016 году — 47,6%).

Импорт бензина из Литвы в Латвию в сравнительный период снизился на 5% до 141,623 млн литров, импорт дизеля вырос на 24,3% до 645,862 тыс. тонн. 33,3% импортированного бензина и 25,3% дизеля Латвия привезла из Финляндии, 8,8% дизеля — из Белоруссии. Весь импорт бензина в Латвию в сравнительный период снизился на 8,2% до 219,703 млн литров, дизеля — на 2,9% до 1,075 млн тонн.

Напомним, в Литве действует крупнейший в Прибалтике нефтеперерабатывающий завод, который контролирует польский концерн Orlen.