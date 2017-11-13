Федеральные деньги помогут тверскому животноводству – Игорь Руденя

Тверь, , 17:06 — REGNUM Тверская область рассчитывает привлечь из федерального бюджета 480 млн рублей на строительство и модернизацию объектов АПК по направлению животноводства «Селекционно-генетические центры». Для этого в бюджете региона будет предусмотрено софинансирование в размере 91,4 млн рублей. Такое решение принято на заседании Бюджетной комиссии, которое прошло под руководством губернатора Игоря Рудени, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства 13 ноября. Отметим, что задачу по развитию животноводства в регионах Нечерноземья обозначил президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Тверскую область летом 2016 года.

«Федеральные деньги будут работать на развитие экономики Тверской области. Рост показателей животноводства очень важен для аграрной отрасли региона», — подчеркнул Игорь Руденя.

В 2016 году «Агрофирма Дмитрова Гора» ввела в Тверской области свинокомплекс на 60 тыс. голов свиней. Объем инвестиций составил 3,8 млрд рублей. Реализация этого проекта стала завершающим этапом в формировании селекционно-генетического центра по разведению свиней пород «ландрас», «йоркшир» и «крупная белая». В сентябре текущего года компания получила от Минсельхоза России свидетельство о регистрации центра.

Федеральные средства позволят региону продолжить тенденцию по увеличению производства свинины. В текущем году по предварительным данным на предприятиях области выпустят более 118 тыс. тонн свинины. В целом за последние четыре года Тверская область по объемам производства этого вида мяса поднялась с девятого на пятое место среди субъектов ЦФО.