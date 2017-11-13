На проекты по спасению Волги Чебоксары хотят 6 млрд рублей

Чебоксары, , 16:57 — REGNUM В столице Чувашии «для решения проблем централизованной системы водоснабжения и водоотведения» необходимо 6,12 млрд рублей. Предварительный перечень проектов на эту сумму сформирован городскими властями с перспективой получить федеральные средства в рамках инвестиционного проекта по линии Минстроя России для волжских городов, сообщили ИА REGNUM в администрации Чебоксар.

Города, расположенные в бассейне реки Волга, готовятся к конкурсному отбору Минстроя России для включения в инвестиционный проект «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации». Конкурс планируют объявить в этом году с привлечением займа Нового банка развития. При определении победителей будут учитывать степень проработки проектов комплексного развития систем водоснабжения, наличие софинансирования и критичность ситуации в секторе водоснабжения.

«Администрацией города сформирован предварительный перечень мероприятий для решения проблем централизованной системы водоснабжения и водоотведения города на сумму 6,12 млрд рублей. Для этого необходимо 59 проектов», — отмечают в мэрии.

Из них половина не разработана. В настоящее время только по двум проектам получено положительное заключение экспертизы и всё готово для согласования: речь идёт о продолжении работ по реконструкции Загородного коллектора и строительстве централизованного водопровода от насосной станции северо-западного района до поселка Чандрово. По двум проектам выдано положительное заключение экспертизы, 24 проекта пока не прошли экспертизу.

«В результате удастся предотвратить ущерб окружающей среде и водным ресурсам вследствие сброса загрязняющих веществ, обеспечить население качественной питьевой водой, повысить надежность и обеспечить бесперебойность работы системы водоотведения, создать техническую возможность для подключения к сетям водоотведения новых объектов, а также улучшить экологическую ситуацию в бассейне реки Волга», — полагают чиновники.

По расчётам мэрии, экономический эффект может составить 1,93 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года на совещании с участием руководителей 15 регионов, где протекает Волга, был анонсирован проект реабилитации реки. На его реализацию планируется выделить 257 млрд рублей. Выделить средств на программу по очистке Волги правительству РФ и депутатам поручил президент РФ Владимир Путин.