Муниципалитеты Воронежской области сократили просроченные долги в 3,7 раза

Воронеж, , 16:55 — REGNUM Просроченная кредиторская задолженность по контрактам, заключенным органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Воронежской области с хозяйствующими субъектами, сократилась более чем в три раза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области по итогам оперативного совещания в правительстве региона 13 ноября. Провел совещание заместитель губернатора Воронежской области — руководитель аппарата губернатора и правительства области Геннадий Макин.

Как отмечалось, для муниципальных бюджетов возникновение кредиторской задолженности, носящей краткосрочный характер, нередко связано с недостаточной работой органов местного самоуправления с налогоплательщиками по погашению недоимки по платежам в бюджет. В результате принятых мер объем просроченной кредиторской задолженности сократился в 3,7 раза — на 1 ноября этот показатель составил 60,4 млн рублей. Так, просроченная задолженность учреждений, подведомственных департаменту здравоохранения области, за три месяца снизилась на 71,1 млн рублей.

Как добавили в облправительстве, Воронежская область с объемом просроченной кредиторской задолженности 70 млн рублей относится к достаточно благополучным в этом плане регионам. В ряде субъектов РФ объем задолженности превышает 1 млрд рублей.