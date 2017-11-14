3/4 россиян при всех проблемах поддерживают освоение Арктики: опрос

Мурманск, , 14:00 — REGNUM 75% участников опроса ИА REGNUM указали в качестве положительной стороны развития Арктики экономические выгоды Северного морского пути и разработки месторождений. Если же сравнивать ожидания выгод и беспокойство об угрозах, то окажется, что во всех темах, кроме экологии, количество оптимистов превосходит количество пессимистов.

Из нежелательных последствий, помимо вреда для экологии, респонденты выделяли дороговизну освоения труднодоступных территорий. Это беспокоит 62% ответивших. А вот в вопросах обороны, технологического отставания и дипломатических неувязок с другими государствами пессимисты резко отстают об оптимистов. О необходимости Арктики для обороны, технологического развития и продвижения своей дипломатической позиции на международной арене заявляют соответственно 62%, 36% и 17% опрошенных. Для сравнения, противостоят им всего 21%, 19% и 9% мнений.

Впрочем, 48% отметивших отрицательное влияние технологического освоения на экологию тоже можно отнести в число позитивно мыслящих, ответственных граждан. Подтверждением тому служит мнение респондентов о перспективе развития Арктики для России. Чего в этой перспективе больше — позитива или негатива? Дойдя до этого вопроса, 76% отвечавших отметили больше плюсов, чем минусов. И это несмотря на все те опасения, которые были высказаны по другим аспектам проблемы.