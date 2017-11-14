50% либералов — за эвакуацию из уже освоенной Русской Арктики: опрос

Мурманск, , 13:00 — REGNUM 38% опрошенных ИА REGNUM россиян считают, что осваивать Арктику необходимо вахтовым методом, что предполагает проживание людей в регионе только на время работы. Таким образом они голосуют за отступление из Арктики и уничтожение созданной там в предыдущие годы инфраструктуры, необходимой для уже живущего там населения.

Это следует и из отмеченной зависимости между информированностью респондента о проблемах Арктики: чем этот показатель выше, тем с большей вероятностью ответивший выступит за заселение, а не за вахтовый метод; и наоборот. В позиции по этому вопросу сильна заметно соотношение между точкой зрения на вопрос об Арктике и политическими предпочтениями. Так, среди представителей либерального лагеря за вахтовый метод высказалась половина опрошенных, а среди сочувствующих социалистическим и коммунистическим идеям — не более одной трети.

Учитывая действительную важность для России вопроса территорий с тяжелыми природными условиями, стоит заметить, что вахтовый метод, предполагающий обезлюживание уже обжитых территорий, это серьезная угроза развитию региона. Россия не только в советский период, но и на протяжении столетий занималась освоением северных территорий, и агитация за отселение граждан из ранее освоенных районов является морально недопустимой.