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50% либералов — за эвакуацию из уже освоенной Русской Арктики: опрос

Экономика

Результаты исследования ИА REGNUM

50% либералов — за эвакуацию из уже освоенной Русской Арктики: опрос
© ИА REGNUM
Генеральное распределение ответов на вопрос №4: «Как Вы думаете, каким способом наиболее правильно развивать Арктику: строить там города и поселки со всем необходимым для жизни – или вахтовым методом, привозя людей в Арктику только на время

Мурманск, 14 ноября 2017, 13:00 — REGNUM  38% опрошенных ИА REGNUM россиян считают, что осваивать Арктику необходимо вахтовым методом, что предполагает проживание людей в регионе только на время работы. Таким образом они голосуют за отступление из Арктики и уничтожение созданной там в предыдущие годы инфраструктуры, необходимой для уже живущего там населения.

Это следует и из отмеченной зависимости между информированностью респондента о проблемах Арктики: чем этот показатель выше, тем с большей вероятностью ответивший выступит за заселение, а не за вахтовый метод; и наоборот. В позиции по этому вопросу сильна заметно соотношение между точкой зрения на вопрос об Арктике и политическими предпочтениями. Так, среди представителей либерального лагеря за вахтовый метод высказалась половина опрошенных, а среди сочувствующих социалистическим и коммунистическим идеям — не более одной трети.

Учитывая действительную важность для России вопроса территорий с тяжелыми природными условиями, стоит заметить, что вахтовый метод, предполагающий обезлюживание уже обжитых территорий, это серьезная угроза развитию региона. Россия не только в советский период, но и на протяжении столетий занималась освоением северных территорий, и агитация за отселение граждан из ранее освоенных районов является морально недопустимой.

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Борьба за Арктику

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