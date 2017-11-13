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Жильё в Химках оказалось самым дорогим в Подмосковье

Экономика

Здесь самые высокие цены на квадратный метр жилья

Жильё в Химках оказалось самым дорогим в Подмосковье
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Въезд в г. Химки со стороны Москвы

Красногорск, 13 ноября 2017, 17:04 — REGNUM  Примыкающие к столице Химки и Котельники назвали самыми дорогими городами Московской области с точки зрения приобретения недвижимости. За квадратный метр здесь просят от 98 тыс. рублей, сообщает «Радио 1».

Так, из-за статуса «почти Москва» и развитой социальной и транспортной инфраструктур за квадратный метр в Котельниках придётся заплатить не менее 98 тыс. рублей, а в Химках — 106 тыс. рублей, подсчитали в областной ассоциации застройщиков. Чуть менее дорогими являются Красногорск, где один кв. м стоит 96 тыс. рублей и Одинцово с 93 тыс. рублей за кв. м.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, рынок жилья в Московской области считается достаточно отличным от столичного, несмотря на территориальную близость. Так, в Подмосковье ниже спрос, но при этом выше дифференциация стоимости жилья в зависимости от его качества.

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Динамика цен на недвижимость

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