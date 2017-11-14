Более половины молодежи считает освоение Арктики важным: опрос

Мурманск, , 12:00 — REGNUM 76% опрошенных считают, что развитие Арктической зоны является приоритетной задачей для России, не согласны с таким подходом только 16%. Такие данные получены в результате опроса, проведенного ИА REGNUM среди 61 895 читателей.

Анализ ответов дал интересную картину распределения мнений в обществе в зависимости от возраста, политических предпочтений и степени информированности по данному вопросу. Как выяснилось, мнения о важности задачи освоения Арктики разнятся по группам довольно существенно. Самые юные россияне в возрасте младше 18 лет и примыкающая к ним группа от 18 до 30 лет показали одновременно низкий уровень информированности и низкий уровень заинтересованности в данном вопросе.

Серьезная государственная проблема освоения Арктики, составляющей с труднодоступными районами, приравненными к ней по сложности освоения, до 65% территории России, оказывается, относительно слабо интересует российскую молодежь. В этом можно видеть «достижение» системы образования и СМИ, на протяжении последних десятилетий убеждающих молодежь в необходимости заниматься только личной сферой интересов. И таким образом эффективно уничтожающих будущее России. Ведь ни один вопрос, касающийся государственных интересов, не может быть решен без должной общественной поддержки. Индифферентная молодежь является надежной гарантия отсутствия будущего у страны в целом, вопрос освоения Арктики — лишь один, но важный тому пример. Впрочем, пока не все катастрофично. Более половины — 54% — молодых респондентов все-таки склоняется к важности освоения Арктики для России, а значит, и масштабных задач в целом.