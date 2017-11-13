Ткачев: Россия теснит на рынке американских фермеров

Кисловодск, Ставропольский край, , 16:04 — REGNUM По продажам зерна на мировых рынках Россия начала теснить США, американские фермеры несут потери, сообщил 13 ноября министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев на встрече с журналистами в Кисловодске.

«Если американских фермеров лихорадит, то это их проблемы, на фоне большого урожая в России», — заявил Ткачев в ответ на вопрос журналиста, о том, что именно министр думает о беспокойстве фермеров США по поводу конкуренции с РФ.

На фоне рекордного урожая зерновых в России, по словам министра

«На каких-то рынках мы оттесняем американцев, понятно, они несут потери, а мы этому только рады, потому что на этом фоне богатеют наши сельхозпроизводители», — отметил он.

Министр также уточнил, что в этом году в России урожай ожидается порядка 130 млн тонн зерновых, из них пшеницы порядка 83 млн тонн.

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Напомним, по сообщению The Wall Street Journal, крупный урожай зерновых закрепил за Россией статус возрождающейся сельскохозяйственной сверхдержавы и привел к падению цен на пшеницу в США.

По данным американского издания, выйти в лидеры по экспорту пшеницы России удалось благодаря инвестициям и ослаблению рубля. Так, в декабре торговая группа «Американская пшеничная ассоциация» закрывает свое представительство в Египте, который является крупнейшим мировым экспортером пшеницы.