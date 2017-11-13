Рубль и нефть попытаются реабилитироваться

Москва, , 15:56 — REGNUM На отечественном валютном рынке 13 ноября снова резко взлетела волатильность. Валютная пара доллар/рубль вплотную подошла к локальному максимуму 59,51, вероятно, он будет обновлен уже на этой неделе, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

В свою очередь это подтвердит краткосрочный растущий тренд по валютной паре, однако более длительный технический сценарий предполагает консолидацию в диапазоне 58,50 — 60,8, при сохранении умеренной кредитно-денежной политики ЦБ РФ, а также при разрешении ситуация с санкциями.

«Стоит отметить, что ЦБ РФ проводит анализ стрессовых сценариев возможного ужесточения антироссийских санкций. Их результаты регулятор публикует в специальном обзоре финансовой стабильности и обзоре рисков финансовых рынков. Также Банк России предполагает сохранение международных финансовых санкций в течение 2018−2020 годов», — отметил эксперт.

На этой неделе выйдут данные по ВВП России за III квартал 2017 года. Они, вероятно, подтвердят рост, более того есть вероятность, что окажутся выше уровня 2,5%, учитывая резкий рост нефти накануне. Одновременно с этим Минэкономразвития снова выдал ободряющий прогноз, который обещает снижения безработицы в России до 4,7%, на 2018−2020 гг.

«Нефть 14 ноября торгуется в небольшом минусе, однако вблизи прежних уровней. Brent держится вблизи $63,50. Главным фактором, удерживающим нефть от падения, выступают ожидания, что страны — производители нефти договорятся о продлении соглашения о сокращении объема добычи нефти на саммите в конце ноября», — пояснил Капустянский.

Переговоры по поводу будущего соглашения продолжатся в преддверии саммита, на котором 30 ноября соберутся министры нефти из стран ОПЕК и не входящих в организацию участников соглашения.

«На этой неделе в центре внимания будут ежемесячные отчеты ОПЕК и Международного энергетического агентства, которые появятся 13 и 14 ноября соответственно и помогут оценить мировые спрос и предложение», — считает эксперт.

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