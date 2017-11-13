В Поволжье растёт число банкротств

Нижний Новгород, , 15:51 — REGNUM Восемь регионов Поволжья отмечены на картах интенсивность и негативной динамики банкротств предприятий. Об этом свидетельствуют данные Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По данным экспертов, в России в III квартале 2017 года число банкротств в экономике в очередной раз новь увеличилось. По сравнению с предыдущим кварталом рост составил 3%, к уровню III квартала 2016 года — 12,4%. В документе отмечается, что достигнутый по итогам квартала уровень банкротств немного превысил пиковое значение марта 2015 года и «более того, значение сентября всего лишь на 2,1% ниже исторического максимума» — октября 2009 года.

Эксперты констатируют, что ситуация развивается на фоне «отсутствия позитива в части потребительского спроса»: (12-й квартал подряд зафиксировано сокращение реальных располагаемых денежных доходов) и политики «весьма консервативного снижения ключевой ставки». Интенсивность банкротств за квартал увеличилась вновь практически во всех отраслях, наибольшее увеличение числа компаний-банкротов отмечено в строительстве, торговле, машиностроении и пищевой промышленности.

Эксперты обращают внимание на то, что среди регионов наибольшая интенсивность банкротств по итогам III квартала 2017 года была зафиксирована в Вологодской, Волгоградской и Амурской областях.

Согласно документу, в число 25 регионов с наибольшей интенсивностью банкротств (отношение числа банкротств к числу действующих компаний по состоянию на август 2017 года) из регионов Поволжья вошли пять субъектов: Башкирия, Оренбургская и Саратовская области, Татария и Мордовия. В числе 25 регионов с наиболее негативной динамикой банкротства юридических лиц по итогам квартала (темп роста по сравнению с предыдущим кварталом) из регионов ПФО вошли Саратовская и Ульяновская области, Чувашия и Марий Эл.