Американские миллиардеры попросили Конгресс не снижать налоги для богатых

Вашингтон, , 15:41 — REGNUM Более 400 американских миллионеров и миллиардеров, включая финансиста Джорджа Сороса и филантропа Стивена Рокфеллера, направили письмо в Конгресс США с призывом к Республиканской партии не снижать их налоги, пишет 12 ноября газета Chicago Tribune.

Письмо от богатых американцев, в число которых входят врачи, юристы, предприниматели и топ-менеджеры, указывает на ошибку, которую может совершить Республиканская партия, снизив налоговую ставку для самых богатых в то время, когда долг страны беспрецедентно высок, а неравенство в доходах вернулось на худший уровень 1920-х годов.

Миллиардеры рекомендуют Конгрессу не принимать закон, который увеличит долг США и «еще больше усугубит неравенство».

Вместо сокращения налоговой ставки для богатых, необходимо повысить ее, советуют подписавшиеся под письмом. Таким образом удастся избежать принятия закона, который добавит к имеющемуся долгу еще $1,5 трлн.

В соответствии с публикацией, данные средства будут направлены в качестве компенсации за широкое снижение налогов для бизнеса и частных лиц.

Отметим, что данное письмо последовало после того, как ранее в ноябре в американском Конгрессе были представлены новые налоговые проекты, которые предполагают снижение ставки для людей с высоким доходом. Один из проектов подразумевает снижение налога с нынешних 39,6% до 38,5% для людей с доходом более $500 тыс.

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