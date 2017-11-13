Губернатор Ярославской области не даст закрыть мусоросортировочный завод

Ярославль, , 15:20 — REGNUM В Ярославской области принято решение не закрывать мусоросортировочный завод в областном центре. Об корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель председателя Ярославской областной думы Виктор Волончунас.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в начале ноября появилась информация о закрытии завода с 1 декабря. На самом предприятии информацию тогда подтвердили.

«На днях губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов провел встречу с хозяевами предприятия. Там было принято решение сохранить предприятие и сделать все, чтобы его работа продолжилась», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Ярославской областной думы Виктор Волончунас.

Что именно должны сделать власти и собственники завода, депутат не пояснил. Эксперты ИА REGNUM предполагают, что речь может идти о смене владельцев предприятия.

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