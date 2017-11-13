В Узбекистане построят одну из крупнейших ГЭС в Центральной Азии

Ташкент, , 15:13 — REGNUM В Узбекистане приступили к проектно-изыскательным работам по строительству одной из крупнейших гидроэлектростанций в Центральной Азии — Пскемской ГЭС, сообщает 13 ноября издание «Подробно.uz» со ссылкой на источник в «Узбекгидроэнерго».

Отмечается, что новую гидроэлектростанцию построят на реке Пскем в Ташкентской области, она станет второй по мощности в стране после Чарвакской ГЭС и одной из крупнейших в регионе. Мощность гидрообъекта составит порядка 400 МВт, а среднегодовая выработка электроэнергии — 900 млн киловатт/часов.

«На сегодняшний день на месте возведения объекта уже создан строительный штаб, здесь работает порядка 400 специалистов, проводятся проектно-изыскательные и геологические работы», — отметил источник.

Читайте также: Таджикистан будет поставлять Узбекистану электричество

По его словам, новая станция сможет обеспечить электроэнергией не только Ташкентскую область, но и будет иметь большое водохозяйственное значение для всей страны, обеспечивая водой аграрный сектор.

По оценкам специалистов, общая стоимость проекта составляет более $800 млн, большую часть из которых выделит Узбекистан. Порядка $240 млн кредитных средств выделит китайский Эксимбанк.

В издании напомнили, что в настоящее время в стране насчитывается более 430 рек и водных артерий общей протяженностью около 12,7 тыс. км. Ежегодно в республике вырабатывается порядка 60 млрд киловатт/часов электроэнергии, из которых более 6,5 млрд вырабатывают ГЭС.

Читайте ранее в этом сюжете: Гидросооружения Узбекистана объединены в одну компанию