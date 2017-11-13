В Москве реконструируют еще 10 развязок на МКАД

Москва, , 14:56 — REGNUM В Москве начнется реконструкция еще 10 развязок на Московской кольцевой автодороги (МКАД). Об этом сегодня, 13 ноября, заявил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, передает Интрефакс.

По его словам реконструкцию планируется начать в 2018 году. На проектно-изыскательские работы из бюджета города выделено около 3,5 млрд рублей.

В частности, планируется реконструировать развязки на пересечении МКАД с улицей Свободы, а также Алтуфьевским и Осташковским шоссе.

В ходе реконструкции будут построены новые эстакады, наземные и подземные, пешеходные переходы.

Также планируется увязать реконструируемые участки дорогами районного значения, отметил Бочкарев.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентября 2017 года в Москве состоялась торжественная церемония открытия новой дорожной развязки на пересечении МКАД и Профсоюзной улицы. Это самый крупный объект дорожного строительства, открытый в 2017 году.

Напомним, за прошедшие семь лет было реконструировано 14 крупных транспортных развязок на пересечении МКАД. Мэр столицы Сергей Собянин заявлял, что «14 главных развязок на МКАД построены. Программа, над которой мы работали все последние годы, закончена. Это означает, что пропускная способность МКАД значительно улучшилась».

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