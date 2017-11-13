Андрей Стеценко, , 16:23 — REGNUM

Вчера, 12 ноября, украинский двигатель успешно вывел на орбиту ракету Vega. Также в США состоялся успешный запуск ракеты-носителя «Антарес», разработанной при участии украинских ракетчиков.

В частности, видео старта ракеты Vega с космодрома Куру во Французской Гвиане обнародовал президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Фейсбук.

«Маршевый двигатель РД-843 4 ракеты-носителя разработан Государственным предприятием «Конструкторское бюро «Южное» и изготовлен Государственным предприятием «ВО «Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова», — написал Порошенко.

В то же время Государственное космическое агентство Украины проинформировало об успешном запуске в США ракеты-носителя «Антарес».

«12 ноября 2017 года в 14 часов 20 минут по киевскому времени (7:20 по североамериканскому восточному времени) из Центра космических полетов на острове Уоллопс (штат Вирджиния, США) произведен успешный пуск модернизированной ракеты-носителя «Антарес», — информирует агентство.

Отмечается, что в рамках программы «Антарес» украинские специалисты выполнили весь комплекс работ по проектированию, отработке и изготовлению материальной части основной конструкции первой ступени для ракеты-носителя. Заказчиком выступило Национальное кocмическое агентство США.

«Основную конструкцию первой ступени PH «Антарес» разработало конструкторское бюро «Южное», изготовил Южный машиностроительный завод в кооперации с украинскими предприятиями «Хартрон-АРКОС» (Харьков), «Киевприбор» (Киев), «Хартрон-ЮКОМ» (Запорожье), «ЧЕЗАРА», «РАПИД» (Чернигов) и др.», — говорится в сообщении.

Также подготовка «Антарес» к пуску, ее испытания и пуск выполнены с участием украинских специалистов ГП «КБ «Южное», ГП ПО ЮМЗ, НПО «Хартрон-АРКОС».

"Украинские специалисты в полном объеме обеспечили выполнение вcеx операций в своем ceктopе ответственности. В соответствии с контрактом техническая поддержка пуска, прием и обработка телеметрической информации в режиме реального времени обеспечивалась с территории КБ «Южное», — информирует пресс-служба.

Кроме того, астронавт NASA Рэнди Бресник (США) отправился на Международную космическую станцию, взяв с собой флаги США и Украины. Во время телемоста с Киевом астронавт рассказал, почему он взял с собой украинский флаг. Видео телемоста опубликовано на YouTube-канале «Голос Америки. На украинском». Модератором встречи была посол США в Украине Мила Йованович.

«Он (флаг Украины — ред.) у меня с прошлого года. Я получил его в Днепре, когда там был со своей семьей. Там родился мой сын. И поэтому мы вернулись туда всей семьей, провели несколько дней в Новомосковске, а потом еще несколько дней в Киеве. Вот оттуда у меня флаг. Я взял его с собой», — рассказал Бресник.

В свою очередь, 12 ноября первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк заявил, что Украина использует до 7% возможностей своей космической отрасли.

«Возможности нашей космической отрасли используются где-то на 5—7%», — сказал Каденюк в эфире «Громадського радио».

Он считает, что для развития отрасли «нужна политическая воля наших руководителей, тех, кто принимает решения относительно государственных программ».

«Эта отрасль связывает всё, чем занимается человек на земле. Начиная от сельского хозяйства и медицины, а самое главное — это технологии. Без высоких технологий любое государство не может считаться современным, а они обусловливаются космической и авиационной отраслью», — добавил Каденюк.

При этом 12 ноября в Саудовской Аравии на международном салоне Dubai Air Show украинское госпредприятие «Антонов» представило два транспортных самолета — украинско-саудовский грузовой самолет Ан132D и военно-транспортный самолет короткого взлета и посадки Ан-70. Об этом сообщает пресс-служба ГП «Антонов».

"Прототип легкого многоцелевого транспортного самолета Ан-132 — самолет-демонстратор Ан-132Д и военно-транспортный самолет короткого взлета и посадки Ан-70», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ГП «Антонов» представляет Ан-132 вместе с партнерами из Королевства Саудовской Аравии. Ан-132Д уже принял участие в программе демонстрационных полетов. Экипаж показал высокие маневренные характеристики самолета в небе над Дубаем. На стенде прошли переговоры по вопросам налаживания поставок комплектующих для серийного производства Ан-132, разработки его новых модификаций, послепродажного сопровождения самолетов «Ан» в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Напомним, что ракета-носитель «Антарес» предназначена для доставки грузов на Международную космическую станцию (МКС), а также для запуска коммерческих и государственных космических aппapaтов. Она состоит из двух ступеней и космического грузового корабля Cygnus (третья ступень).

Главный разработчик — корпорация Orbital АТК (США). Это был седьмой пуск, который компания Orbital АТК осуществила по контракту с NASA. «Антарес» вывела на орбиту грузовой корабль Cygnus, который должен доставить на Международную космическую станцию 3350 кг груза, состоящего из оборудования, необходимого для работы на станции. Это максимальный груз, который выводится на орбиту за все предыдущие миссии.

VEGA — ракета-носитель легкого класса, с 1998 года разрабатывается совместно Европейским космическим агентством (ESA) и Итальянским космическим агентством (ASI). Ракета названа по имени самой яркой звезды северного полушария. В 2004 году государственное конструкторское бюро «Южное» получило право поставлять ракетные двигатели для VEGA в рамках контракта с итальянской фирмой Avio.

Как сообщалось, в ноябре ГП «Антонов» подтвердил информацию о том, что ведет переговоры с российской авиакомпанией «Волга-Днепр» о сотрудничестве в вопросах продления эксплуатации самолетов Ан-124−100 «Руслан». По данным компании, Совет национальной безопасности и обороны не вводил санкции в отношении российской компании.

31 августа 2017 года АН-132D совершил первый успешный испытательный полет. Это первый украинский самолет без российских комплектующих. Их заменили на «более качественные аналоги», которые производят компании Honeywell, Pratt & Whitney Canada, Liebherr-Aerospace Toulouse SAS, Dowty Propellers.