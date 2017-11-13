Социально-экономическое развитие Поволжья: как живут регионы

Нижний Новгород, , 14:34 — REGNUM Росстат опубликовал данные мониторинга социально-экономического положения регионов по итогам января-сентября 2017 года. Согласно представленным данным в Поволжье выше, чем в среднем в России, шло развитие сельского хозяйства, на уровне общероссийской динамики развивалась в промышленность, снизились темпы жилищного строительства и инвестиции в экономику, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Промышленность

Индекс промышленного производства в Поволжье в январе-сентябре текущего года по сравнению с январем-сентябрём прошлого года составил 101,8% (в РФ — 101,8%). Во всех регионах округа промышленность подросла, за исключением Оренбургской области, где показатель остался на прошлогоднем уровне. Наибольшие темпы показали Мордовия (111,6%), Марий Эл (107,6%) и Ульяновская область (106,9%).

В том числе в сентябре по сравнению с августом индекс промпроизводства в ПФО составил 100,5%, падение отмечено в семи регионах — Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Пермском крае, Кировской, Оренбургской и Саратовской областях. Лидером роста стала Ульяновская область (индекс 104,6%).

В сентябре 2017 года по сравнению с сентябрем 2016 года в Поволжье индекс промышленного производства составил 101,6%. Падение произошло в четырёх регионах (Марий Эл, Чувашии, Кировской и Саратовской областях), наибольший рост показала Удмуртия (индекс 111%).

В структуре промышленности — в обрабатывающих производствах — произошёл рост. В январе-сентябре текущего года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом индекс в ПФО составил 102%. Наибольший рост произошёл в Мордовии (индекс 112,7%), Марий Эл (108,2%) и Ульяновской области (108%), минимальный — в Чувашии (100,7%).

Сельское хозяйство

Индекс продукции сельского хозяйства в округе за девять месяцев 2017 года по сравнению аналогичным прошлогодним периодом составил 105,1% (в РФ — 103,8%). Падение допущено в пяти регионах Поволжья: Марий Эл и Кировской области (индекс 96,2%), Пермском крае (96,4%), Удмуртии и Башкирии (96,7%). На прошлогоднем уровне остался показатель в Нижегородской области, чуть выше прошлогоднего периода индекс производства продукции сельского хозяйства — в Чувашии (100,6%). Лидерами роста стали Саратовская и Самарская области, где показатель составил соответственно 117% и 116,8%.

Строительство

Объём жилищного строительства в Поволжье сократился: в январе-сентябре текущего года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом индекс составил 99,2% (в РФ — 93,6%). Рост смогли обеспечить шесть регионов округа: Самарская область (индекс 118,2%), Саратовская область (110,7%), Нижегородская область (109,7%), Удмуртия (108,6%), Ульяновская область (104,3%) и Пензенская область (100,6%). Аутсайдерами являются Кировская область (индекс 82,9%), Башкирия (87,5%) и Чувашия (89,5%).

Грузовые перевозки

Индекс объёма перевозок грузов автотранспортом организаций всех видов экономической деятельности в Поволжье за указанный период составил 101,9% (в РФ — 102,8%). Максимальный рост произошёл в Татарии (индекс 110,9%), аутсайдерами являются Чувашия (индекс 77,1%) и Мария Эл (88,3%). Что касается грузооборота, то наибольшие показатели обеспечили Мордовия (индекс 188,1%) и Оренбургская область (127,6%), аутсайдеры — Марий Эл (индекс 64,2%) и Чувашия (89,1%).

Инвестиции

Объём инвестиций в основной капитал в Поволжье в I полугодии текущего года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом составил 92,5% (в РФ — 104,8%). Увеличить объём инвестиций смогли четыре региона: Мордовия (индекс 124,1%), Нижегородская область (107,7%), Оренбургская область (106,3%) и Чувашия (105,6%). Наибольшее снижение произошло в Марий Эл (индекс 66,5%), Башкирии (75,7%) и Саратовской области (78,9%).

Инфляция

Индекс потребительских цен на товары и услуги в сентябре 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года составил 101,2% (в РФ — 101,7%). Более всего цены выросли в Нижегородской области (102%), Марий Эл (101,7%) и Кировской области (101,6%). Минимальный рост — в Самарской области (100,4%) и Пензенской области (100,6%).

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в сентябре в Поволжье составила 13 262,6 рублей (в РФ — 14 712,9 рублей). Максимальный показатель — в Нижегородской области (14 441,3 рубля), минимальный — в Оренбургской области (12 511 рублей).

Доходы населения

Среднедушевые денежные доходы населения в регионах ПФО в августе составили 26 148 рублей (в РФ — 31 437 рублей), что на 0,3% меньше по сравнению с июлем. Лидерами по данному показателю являются Татария (32 972 рубля), Нижегородская область (31 005 рублей) и Башкирия (29 865 рублей). Минимальные доходы населения — в Мордовии (18 166 рублей) и Чувашии (18 437 рублей).

Реальные денежные доходы населения в январе-августе 2017 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом в Поволжье упали на 2,9% (в РФ снижение составило 1%). Рост произошёл в трёх регионах: Оренбургской области (индекс 100,2%), Марий Эл (100,7%) и Мордовии (101,5%). Наибольшее падение допущено в Прикамье (индекс 94,9%) и Саратовской области (95,5%).

Зарплата

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в округе в августе составила 28 399 рублей (в РФ — 37 140 рублей), что на 5,4% выше уровня августа 2016 года и на 0,3% больше, чем было в июле 2017 года. Больше всего получают работники организаций, расположенных в Татарии (31 448 рублей), Пермском крае (31 027 рублей), Башкирии (30 187 рублей) и Нижегородской области (29 199 рублей). Меньше всего оплачивается труд в Чувашии (23 785 рублей) и Саратовской области (23 980 рублей).

Долги по зарплате в Поволжье на 1 октября составили 217,3 млн рублей, из них 39% задолженности приходится на два региона: Самарскую область (44,5 млн рублей) и Чувашию (40,6 млн рублей). Менее 1 млн рублей задолженности только в двух регионах — Башкирии и Ульяновской области.

Безработица

Уровень безработицы в июле-сентябре в округе составил 4,5% (в РФ — 5%). Минимальные показатели — в Татарии (3%) и Мордовии (3,8%), наибольший — в Марий Эл (7%).