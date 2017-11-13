Кризис идет к завершению, но по дороге никто никого кормить не собирался

Москва, , 14:32 — REGNUM Покупая в последнее время самые необходимые продукты питания для своей семьи в супермаркетах, магазинах ритейленговых сетей и шаговой доступности, можно сделать вывод — все входящие в необходимый рацион обычной российской семьи продукты питания явно не стали доступнее, наоборот, дороже, а некоторые и существенно дороже, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт компании «Международный финансовый центр» Роман Блинов.

«Глядя на итоговый чек на кассе супермаркета, хочется спросить, где наши глобальные экономические умы из Минэкономразвития, Министерства финансов и ЦБ РФ, где они находят цифры инфляции в диапазоне от 2,5 до 4% годовых», — задается вопросом эксперт.

Вот уже давно, не один год народ наблюдает, то девальвацию рубля, то санкции, то остатки былых кризисов и что самое интересное, на этом фоне слышны рассуждения о том, как российская экономика встаёт с колен, догнала и перегнала уже всю загнившую Европу и скоро станет буквально локомотивом всей мировой экономики.

«В это верится крайне с трудом и в перспективы опережающего экономического роста и в развитие так называемых инновационных технологий и прочую пропаганду. Другого определения у меня нет. В большинство лозунгов о преодолении всех мировых кризисов и росте нашей экономики верится с трудом», — сказал Блинов.

Он напомнил, что в конце 2016 года по распоряжению руководства страны в Росстате была пересмотрена методика расчёта ВВП страны. В результате чего, по мнению очень многих экономистов, ВВП страны, выскочил из отрицательных значений в положительные, чем естественно сразу стали гордиться все наши финансовые и экономические ведомства и министерства.

«На самом деле Россию в 2017 и в 2017 году спасают растущие цены на нефть и приток спекулятивных долларов в страну в рамках спекуляций «кэрри-трейд», и не более», — отметил эксперт.

При этом страна как нырнула с головой в полынью стагнацию и топтания на одном месте, так там и находится. Инфляция в стране существенно отличается от статистических данных, уровень реальных доходов у населения пока не вернулся на докризисные уровни, и только в секторе продаж автомобилей есть слабые ростки оптимизма с точки зрения роста уровня продаж, которые очень прилично падали в прошлом году и периодами ранее, на фоне кризиса.

«Если и дальше в 2018 году будут наблюдаться стабильность на товарно-сырьевом рынке, цены на черное золото не упадут в рамках коррекции, а на мировых финансовых рынках не приключится «идеальный шторм», то у России есть шансы приподнять голову и возможно население подхватит общим положительным течением под названием мировая экономика», — считает Блинов.

По его мнению, пока говорить о том, что в стране всё хорошо, рано. Самым удивительным примером для служит тот факт, что при том, что Россия являемся крупнейшим игроком на мировом рынке природного газа, около 65% домохозяйств в странев зимний период пользуются печным отоплением. Вот уж воистину, — газ — национальное достояние.

«Главное, чтобы после весны 2018 года, жители России стали жить лучше и увереннее смотрели в перспективу. А то сейчас люди живут как в старом анекдоте про движение СССР в развитой коммунизм — по дороге никто никого кормить не собирался», — высказал свое мнение эксперт.

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