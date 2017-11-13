Россия вводит скидку 50% на перевоз таджикских и узбекских овощей и фруктов

Душанбе, , 14:13 — REGNUM Скидку на 50% устанавливает ОАО «Российские железные дороги» до 2019 года для перевозки плодоовощной продукции из Узбекистана и Таджикистана, сообщают СМИ сегодня, 10 ноября, со ссылкой на пресс-службу компании.

«Установить понижающий коэффициент 0,5 к действующим тарифам на импортные перевозки плодоовощной продукции в прямом железнодорожном сообщении из республик Узбекистан и Таджикистан в Российскую Федерацию в рефрижераторном подвижном составе принадлежности АО «Узбекистон темир йуллари» и ГУП «Рохи охани Точикистон», — говорится в сообщении РЖД.

Понижающий коэффициент применяется при условии освобождения РЖД от платы за пользование рефрижераторным подвижным составом принадлежности Таджикистана и Узбекистана, задействованным в перевозках.

Решение вступает в силу через 10 дней с момента опубликования и действует до 31 декабря 2018 года включительно.

Однако в предприятии «Таджикская железная дорога» (ТЖД) сообщили, что письменного уведомления об этом решении не получали.

«Мы ранее обратились к Российским железным дорогам по поводу предоставления соответствующих скидок, однако письменного уведомления о принятии такого решения еще не получили», — цитирует «Азия-Плюс» ответ ТЖД.