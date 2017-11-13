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На авиасалоне в Дубае чувствуется «горячее дыхание американцев» — Рогозин

Экономика

На авиасалоне Dubai Airshow 2017 американцы планируют выкручивать руки потенциальным покупателям российских самолетов

Дубай, ОАЭ, 13 ноября 2017, 14:02 — REGNUM  На авиасалоне Dubai Airshow 2017 чувствуется горячее дыхание американцев в спину российским производителям самолетов, заявил 13 ноября заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия 24».

По его мнению, на авиасалоне возникла сложная конкуренция:

«Работа здесь сложная, потому что на каждом углу чувствуется горячее дыхание американцев нам в спину»

Рогозин сказал, что всем известно о необычном способе конкуренции американцев.

«Планируют (США — примечание ИА REGNUM ) конкурировать, выкручивая руки нашим потенциальным партнерам-покупателям. Именно поэтому наше предложение должно быть наилучшим, и по цене, и по качеству», — считает заместитель председателя правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября в Дубае стартовал 15 международный авиасалон. Для открытия выставки была приглашена китайская пилотажная группа, которая продемонстрировала фигуры высшего пилотажа.

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В ходе авиасалона гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов сказал, что ОАЭ и Россия ведут переговоры о создании пассажирского самолета на базе самолета МС-21.

Читайте ранее в этом сюжете: Авиасалон в Дубае открылся выступлением китайской пилотажной группы

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Авиастроение

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