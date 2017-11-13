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Standard&Poor назвало срок нового транша Киеву от МВФ

Экономика

Украине следует принять немало изменений, прежде чем получить транш

Standard&Poor назвало срок нового транша Киеву от МВФ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Транш

Киев, 13 ноября 2017, 14:00 — REGNUM  Очередной транш Украине Международный валютный фонд (МВФ) предоставит, вероятно, только в начале 2018 года, заявили международном рейтинговом агентстве Standard&Poor (S&P), сообщает 13 ноября УНИАН.

Согласно комментарию агентства, на данный момент из $17,5 млрд, которые должен получить Киев от МВФ, Украина получила около половины. Однако вскоре препятствием для проведения реформ и выполнения предложений МВФ станут на Украине президентские и парламентские выборы, считают в S&P.

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Также в агентстве напомнили, что должен выполнить Киев для получения очередного транша: это проведение пенсионной реформы, принятие законов о приватизации, создание антикоррупционного суда и увеличение цен на электроэнергию. В данный список не включена земельная реформа, которая станет обязательным условием для последующих траншей.

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Напомним, четырёхлетняя программа расширенного кредитования (Extended Fund Facility, EFF) была начата между Украиной и МВФ в 2015 году на сумму $17,5 млрд. Из этой суммы Киев уже получил порядка $8,7 млрд.

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Социально-экономический кризис на Украине

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