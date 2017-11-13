«Северная верфь» привлечет почти 8 млрд с прицелом на эсминцы «Лидер» — СМИ

Санкт-Петербург, , 13:49 — REGNUM ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь» в Санкт-Петербурге возобновило дополнительную эмиссию акций в объеме 7,8 млрд рублей. Вырученные от продажи акций средства планируется направить на модернизацию производства — в частности, на новый построечно-спусковой комплекс для строительства крупнотоннажных судов.

Как сообщает 13 ноября, «Деловой Петербург», первоначально эмиссия была объявлена в конце 2016 года, однако затем приостановлена. Теперь на продажу вновь выставлены акции компании по 19,25 тыс. рублей за штуку.

«Деньги пойдут на модернизацию предприятия, в ходе которой будет построен новый построечно-спусковой комплекс. Благодаря этому верфь сможет строить суда длиной до 260 м и весом до 25 тыс. т. Нынешние возможности предприятия позволяют строить суда длиной не более 170 м и весом до 12 тыс. т», — отмечает «ДП».

Как сообщало ИА REGNUM, петербургская компания «Метрострой» победила в конкурсе на возведение судостроительного комплекса для «Северной верфи» (входит в ОСК), предложив цену в 6 млрд рублей. «Северная верфь» собирается возвести несколько объектов на Корабельной улице. Смольный согласовал отклонение от высотных параметров в этой зоне: высота конструкций судостроительного комплекса будет достигать 75 метров, что необходимо для выпуска крупных судов и кораблей.

«Вопрос о том, что именно строить на новых мощностях по окончании реконструкции, остается открытым, — отмечает 13 ноября «Коммерсант». — Ранее в ОСК заявляли, что реконструкция позволит Северной верфи выполнять заказы на строительство крупнотоннажных гражданских судов. Однако в Минпромторге утверждают, что реконструкция производится в интересах Минобороны».

Как предполагает издание, «единственным кораблем, который может быть построен на новых мощностях завода и под который изначально и затевалась модернизация, является эсминец «Лидер» проекта 23 560».

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Однако в госпрограмму вооружений он не включен, и его закладка теперь ожидается до 2025 года, однако и этот срок может быть перенесен.

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«Северная верфь» — одно из из ведущих предприятий оборонной промышленности России. В портфеле заказов предприятия — серии фрегатов и корветов, а также суда различного назначения. К примеру, сейчас на верфи строится корвет «Гремящий» (проект 20 385), спущенный на воду 30 июня 2017 года. Сейчас на «Гремящем» продолжаются достроечные работы, готовность корабля превысила 65%. Корабль планируется передать флоту в 2018 году.

Кроме того, в октябре завершено формирование корпуса корвета «Ретивый» проекта 20 380. Кораблестроители готовятся к погрузке оборудования.

В начале ноября на верфи произведен пробный пуск маршевых двигателей главной энергетической установки первого серийного фрегата проекта 22 350 «Адмирал флота Касатонов». Ходовые испытания фрегата запланированы на начало лета.

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