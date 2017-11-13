В Казахстане с начала года вырос объем промпроизводства

Астана, , 13:50 — REGNUM Объем промышленного производства в Казахстане с января по октябрь 2017 года увеличился на 7,5% по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года, сообщает 13 ноября пресс-служба министерства национальной экономики республики.

В период с января по октябрь 2017 года показатели в горнодобывающей промышленности и разработки показали рост в 10,2%, в обрабатывающей — 5,2%, в электроснабжении, подаче газа и пара, а также воздушном кондиционировании — 4,8%.

Кроме того, в отчетный период увеличилась добыча сырой нефти, природного газа, металлических руд и угля. Так, в период с января по октябрь 2017 года объем добычи нефти, включая газовый конденсат, увеличился на 11,4% и составил 71,2 млн тонн, медных руд — 81,2 млн тонн (+24,7%). Объем выпуска бензина составил 2,6 млн тонн (+7,1%), газойля — 3,7 млн тонн (-4%).

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Также возросло производство продуктов питания, фармацевтической продукции, металлургической промышленности и машиностроения. Вместе с тем уменьшилось производство табачных, резиновых и пластмассовых изделий, компьютеров, электронной и оптической продукции.

Отмечается, что увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 14 регионах республики.

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Напомним, ранее по итогам трех кварталов 2017 года производство и переработка консервированных овощей в Казахстане выросла на 45%.

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