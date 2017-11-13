Севастополь купит в лизинг еще 300 единиц общественного транспорта

Севастополь, , 13:34 — REGNUM Правительство Севастополя утвердило изменения в госпрограмму развития транспортной инфраструктуры с учетом одобренного Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) плана поставок общественного транспорта. Об этом говорилось на заседании городского правительства 23 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Предполагаем приобретение 300 единиц транспорта в лизинг в течение трех лет, начиная с 2018 года. Ежегодно 50 троллейбусов и 50 автобусов», — сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов.

Он добавил, что сумма закупки пока не уточняется, она станет известна после проведения государственной транспортной лизинговой компанией процедур закупки по ФЗ№44 и определения поставщика.

Как сообщало ИА REGNUM, Севастополь по программе лизинга получил 90 автобусов и 78 низкопольных троллейбусов.

По просьбе регионального правительства, часть лизинговых платежей в сумме 411 млн рублей были компенсированы из федерального бюджета — для «выравнивая экономики транспортных предприятий» и удержания тарифов на прежнем уровне. Сейчас стоимость одной поездки в троллейбусе составляет 12 рублей.

По теме: Севастополь расплатится за лизинг транспорта федеральными деньгами

Ранее правительство заявляло о планах покупки в лизинг пассажирских катеров на сумму 200 млн рублей, дополнительно к поставкам общественного транспорта. Для этого, как сообщали в правительстве, ГТЛК готово увеличить программу до 2,7 млрд рублей.

Подробнее: Севастополю увеличат лизинг на покупку пассажирских катеров

Городское правительство готовит реформу сети общественного транспорта и новую схему улично-дорожной сети.

А также: Количество автотранспорта в Севастополе за год выросло на 20%