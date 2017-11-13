На строительстве автодороги в Калмыкии обобрали бюджет на 1,7 млн рублей

Элиста, , 13:27 — REGNUM В Калмыкии районный бюджет стал источником наживы для мошенников. Сумму с шестью нулями не досчитались в казне Малодербетовского района степной республики. В противоправных действиях, которые и привели к ущербу для бюджета, заподозрили начальника управления развития агропромышленного комплекса, земельных и имущественных отношений районной администрации, передаёт ИА REGNUM 13 ноября. Он уже попал под уголовное преследование.

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По информации пресс-службы регионального управления СКР, уголовное дело в отношении руководителя ведомства возбудили по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Куда же утекли бюджетные рубли? Как оказалось, в 2016 году МУП «Коммунальное хозяйство» по госконтракту строило автомобильную дорогу. Начальник предприятия предоставил в управление акты о приёмке выполненных работ и справку о стоимости и затратах на сумму 3,357 млн рублей. Тогдашний руководитель управления развития АПК, земельных и имущественных отношений администрации Малодербетовского района эти документы подписал. При этом на деле работы выполнены не были.

В результате ущерб бюджету муниципального образования превысил 1,7 млн рублей.

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Добавим, что, согласно открытым данным, выручка МУП «Коммунальное хозяйство» за 2016 год увеличилась в 3,48 раза до 8,3 млн рублей с 2,38 млн рублей годом ранее. Об этом говорится в отчёте компании.

Как сообщало ИА REGNUM, по аналогичному обвинению уголовное дело было возбуждено и в отношении директора казенного предприятия Республики Калмыкия «Единая дирекция строящихся объектов». Он, по версии следствия, также, не проверяя фактического исполнения, подписал акты приемки строительно-монтажных работ разводящей сети на объекте «Водоснабжение села Троицкое Целинного района Калмыкии 1 пусковой комплекс». При этом сведения гендиректор подрядчика ООО «Волгаспецводстрой» представил ложные. В результате преступных действий директора «Единая ДСО», глава общества покусился на хищение более 11,6 млн рублей бюджетных средств, из которых получил свыше 1,4 млн рублей.

А в августе 2017 года за злоупотребление должностными полномочиями под следствие попали сотрудники средней общеобразовательной школы № 12 города Элиста, городского управления образования и министерства образования и науки Республики Калмыкия. Дело было возбуждено по факту принудительного сбора денег с родителей учащихся школ на покупку предметов мебели для нужд учебного учреждения. Ранее на поборы школе в ходе прямой линии с президентом РФ пожаловались местная жительница.

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