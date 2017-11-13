На подключение поликлиник и больниц к интернету уйдет более 17 млрд рублей

Москва, , 13:11 — REGNUM Комитет Госдумы по бюджету и налогам в ходе рассмотрение проекта федерального бюджета на 2018−2020 год смог увеличить финансирование программы по подключению медицинских организаций к интернету, передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября.

Так, профильный комитет перераспределил на эти цели средства из закрытых статей госбюджета. По расчетам депутатов фракции «Единая Россия», на подключение медицинских организаций в 2018 году потребуются дополнительные 4,9 млрд рублей. В 2019 и 2020 годах бюджетное финансирование этой программы предлагается увеличить на дополнительные 5 млрд рублей в год.

«Это, по существу, реализация поручения президента РФ, которые были даны правительству РФ и депутатам Госдумы», — подчеркнул в ходе заседания глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Таким образом, в общей сложности в 2018 году на эти цели уйдет 17,4 млрд рублей, в 2019 году — 17,1 млрд рублей, а в 2020 году — 14,5 млрд рублей.

В Госдуме проходит обсуждение поправок в проект федерального бюджета на 2018−2020 годов ко второму чтению. Профильный комитет планирует принять окончательное решение по перераспределению средств внутри госсметы в среду, 15 ноября. Депутаты планируют рассмотреть документ во втором чтении на пленарном заседании 17 ноября.