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Итоги форума в Челябинске: о чем договорились Путин с Назарбаевым

Экономика

Детальный разбор заключенных в ходе встречи соглашений

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Итоги форума в Челябинске: о чем договорились Путин с Назарбаевым
Иллюстрация: Kremlin.ru
XIV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана

Лязат Шибутова, 13 ноября 2017, 16:17 — REGNUM  

На XIV Форуме межрегионального сотрудничества Российской Федерации и Казахстана между странами был подписан ряд документов — и с течением времени договоренности, достигнутые двумя странами, начинают приобретать всё большую значимость.

Такая динамика по большей части связана с текущей ситуацией, когда на Россию идет давление западных санкций, а Казахстан ведет не только торговую «войнушку» с Киргизией, но и пытается диверсифицировать свою экономику. Рассмотрим подписанные документы, а также достигнутые на форуме договоренности подробнее и проанализируем, как это может повлиять на дальнейшие взаимоотношения Казахстана и России.

Межгосударственное сотрудничество

Итак, первый документ, подписанный главами двух государств, это дополнительный протокол к протоколу к соглашению между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование от 6 июля 1998 года. В нём идёт речь о разделе продукции (СРП) по месторождению «Курмангазы» («Кулалинская») на шельфе Каспия, который Россия и Казахстан осваивают совместно: для разработки месторождения была создана компания «Курмангазы Петролеум», участниками которой на паритетных началах являются «Роснефть» в лице «РН-Казахстан» и «КазМунайГаз» в лице «КазМунайТениза». АО «НК Роснефть» владеет долей в 25% и выполняет обязательства еще по 25%, так как собственник этой доли не определен.

«Когда на указанном участке будут обнаружены первые экономически рентабельные запасы углеводородов, Российская Федерация сможет воспользоваться опционом в ее отношении», — пишет пресс-служба компании по данному поводу.

Делить на этом проекте странам пока нечего — первая поисковая скважина была пробурена еще в 2006 году, но на сегодняшний день «экономически рентабельные запасы углеводородов» еще не обнаружены. Новый протокол увеличивает шансы на успех, так как расширяет географию поисков. В нём предусмотрено увеличение контрактной территории, однако если результаты геологоразведочных работ будут отрицательными, это просто увеличит расходы обеих стран. Шансы на то, что там будет найдена нефть, остаются очень маленькими.

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XIV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Иллюстрация: Kremlin.ru
XIV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана

Вторым документом, подписанным Владимиром Путиным и Нурсултаном Назарбаевым, является совместное заявление по случаю 25-летия установления дипотношений между Российской Федерацией и Казахстаном.

«Главы двух государств считают категорически неприемлемыми любые попытки очернения исторически значимых для народов России и Казахстана событий прошлого, связанных прежде всего с общей историей в рамках единого государства, героической Победой в Великой Отечественной войне 19411945 годов, послевоенным обустройством на континенте», — говорится в данном документе.

Главы России и Казахстана таким обозначили официальную позицию государств по поводу негативных настроений в отношении общего прошлого стран в рамках СССР. Документ свидетельствует о нацеленности на стабилизацию некоторых внутриполитических течений и в дальнейшем на более плотную работу в тандеме.

Еще один важный документ — программа межрегионального и приграничного сотрудничества между Россией и Казахстаном на 20182023 годы. В нее включены такие пункты, как «разработка и реализация межрегиональных программ и совместных проектов, направленных на активизацию взаимодействия региональных и коммерческих структур, способствующих социально-экономическому развитию регионов обеих стран», а также «содействие сохранению исторически сложившихся национальных обычаев, духовных ценностей народов обеих стран».

Последний пункт, очевидно, касается внутренней политики страны и также направлен на нивелирование негативных настроений для создания более прочного фундамента взаимной интеграции.

Был подписан и протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан о порядке медицинского обслуживания персонала космодрома «Байконур», жителей города Байконур, поселка Торетам и Акай в условиях аренды Россией комплекса «Байконур» от 17 ноября 2009 года. Вместе с ним подписан протокол о внесении изменений в договор аренды комплекса «Байконур» между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан от 10 декабря 1994 года. В нём уточняются координаты территорий, арендуемых Россией у Казахстана.

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Кроме того, министры энергетики двух стран также подписали Соглашение об определении статуса технологической нефти в магистральных нефтепроводах «Тумайзы — Омск — Новосибирск-2» и «Омск — Павлодар». Данный документ расставил точки над i и признал право собственности:

  • на часть нефти, находящейся в российском участке нефтепровода «Омск — Павлодар» в количестве 62 048 тонн, за АО «Транснефть — Урал» (дочернее общество ПАО «Транснефть»);
  • на часть нефти, находящейся в российском участке нефтепровода «Омск — Павлодар» в количестве 79 680 тонн, за АО «КазТрансОйл»;
  • на нефть, находящуюся в казахстанском участке нефтепровода «Туймазы — Омск — Новосибирск-2» в количестве 62 048 тонн, за АО «КазТрансОйл».

Одним из наиболее важных и болезненных для Казахстана вопросов является образование. Молодежь из Казахстана всё чаще уезжает на учебу в российские вузы.

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Тем интереснее соглашение, подписанное между правительством Российской Федерации и правительством Казахстана о функционировании казахстанского филиала Московского государственного университета имени Ломоносова. Сам документ был принят еще в 2004 году, однако теперь стороны расширили его и внесли ясность по ряду вопросов. К примеру, казахстанская сторона передала филиалу имущество, необходимое для его деятельности. Кроме того, образовательная деятельность будет вестись по российским стандартам, а лицензирование и государственная аккредитация образовательной деятельности и правила приема на обучение будут производиться в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Межрегиональное сотрудничество

В рамках сотрудничества между регионами двух стран уже существует много ранее подписанных документов, но они в основном несут рамочный, а иногда и просто формальный характер. В этот раз на форуме пошли немного дальше и, к примеру, Омская область РФ и Северо-Казахстанская область Казахстана конкретизировали и приняли программы приграничного сотрудничества между администрациями регионов по всем направлениям, отразив все это в дополнительном соглашении о сотрудничестве на 20172020 годы. Сообщается, что в нём четко прописаны сроки мероприятий во всех сферах и идет расширение по различным направлениям работы. Особенно это касается сферы машиностроения и сельского хозяйства, и речь идет «о более глубокой переработке, а не просто торговле». Северо-Казахстанская область также подписала соглашение о сотрудничестве с Тюменской областью.

Интересное соглашение было подписано и между Башкирией и Павлодарской областью Казахстана. Меморандум о сотрудничестве предполагает сотрудничество в области химической и нефтехимической промышленности, сельского хозяйства, машиностроения и транспорта.

«У наших регионов много точек соприкосновения. К примеру, в Башкирии, где добывают огромное количество нефти, серьезный нефтехимический кластер. Поэтому мы приглашаем представителей республики к нам, чтобы они поделились своим опытом. Многие павлодарские студенты обучаются нефтехимическому делу в Башкирии, их преподаватели читают лекции в Павлодаре»,отметил после подписания соглашения аким (губернатор — прим. ИА REGNUM ) Павлодарской области Булат Бакауов.

Также стороны намерены сотрудничать в области науки, культуры, образования, молодёжной политики, спорта и туризма. Предполагается поддержка общественных объединений, занимающихся сохранением и развитием родного языка и национальной культуры.

Еще одно соглашение о сотрудничестве было заключено между Пензенской областью России и Западно-Казахстанской областью Казахстана.

«В Пензенской области очень хорошие технопарки, развиты медицина, фармацевтика и переработка сельского хозяйства. У наших регионов много точек соприкосновения в области машиностроения, приборостроения, сельского хозяйства», — сказал аким (губернатор) области Алтай Кульгинов.

Также было заключено соглашение между акиматом (администрацией — прим. ИА REGNUM ) Актюбинской области и Республикой Татарстан. Речь идет о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Отмечается, что соглашение предполагает сотрудничество по повышению уровня товарооборота, осуществление взаимовыгодных поставок сельскохозяйственной продукции, обмен опытом и информацией по деятельности индустриальных и IT-парков, реализацию совместных проектов в сферах здравоохранения, образования, культуры, туризма и спорта.

Отдельно стоит упомянуть сферу туризма. Одним из основных документов про данной теме стал меморандум о сотрудничестве в области туризма между Алтайским краем и Восточно-Казахстанской областью (ВКО). В нем стороны договорились о совместной работе по созданию новых туристических маршрутов и поддержке совместных туристических проектов. Также будет проведена исследовательская работа по изучению бальнеологического потенциала Восточного Казахстана с использованием научно-практических разработок отраслевых специалистов Алтайского края в целом и города-курорта федерального значения Белокурихи в частности. Сообщается, что казахстанские партнеры выразили заинтересованность в развитии совместных проектов в сфере пантового оленеводства с участием научных учреждений Алтайского края. ВКО вообще интенсивно наращивает сотрудничество с Россией — внешний торговый оборот Восточно-Казахстанской области с Россией с начала года увеличился на 108% и составил $656 млн, заявил глава области Даниал Ахметов.

Сотрудничество на уровне бизнеса

Достигнут ряд соглашений между российскими и казахстанскими предприятиями. Так АО «Российский экспортный центр» подписало меморандум о сотрудничестве с обществом «Аграрная кредитная корпорация» Казахстана.

«Положения меморандума определяют основные направления практического сотрудничества в области поддержки экспорта промышленных товаров из Российской Федерации в Республику Казахстан, содействия торговле между двумя странами, укрепления сотрудничества и координации в области экспортного и торгового финансирования. Группа РЭЦ рассматривает возможность сотрудничества с корпорацией в части финансирования поставок сельхозтехники в Казахстан», — сказал генеральный директор Российского экспортного центра Пётр Фрадков.

Одно из наиболее важных соглашений подписано между «Газпромбанком», АО «Конар» и ТОО «Павлодарский нефтехимический завод». Отмечается, что две последние компании являются давними деловыми партнерами — российское предприятие поставляет на нефтехимический завод трубопроводную арматуру, большой перечень нестандартных изделий, металлоконструкций, трубы и детали трубопроводов. Приоритетное направление сотрудничества в рамках соглашения — локализация на территории России и Казахстана производства оборудования и техники для обеспечения технологических процессов нефтепереработки и нефтехимии, а также изготовление сложных крупногабаритных металлоконструкций и блочного оборудования. Сообщается, что проекты, которые начинает развивать казахстанская сторона, относятся к области глубокой переработки нефти и нефтехимическому производству.

Меморандум о сотрудничестве подписан и между публичным АО «Транснефть» и акционерным обществом «КазТрансОйл». В нем речь идет о сотрудничестве в сфере возможной поставки насосов и насосного оборудования, электроприводов, устройств для размыва донных отложений, электродвигателей и другого оборудования, выпускаемого на заводах и центральных базах производственного обслуживания ПАО «Транснефть», для нужд АО «КазТрансОйл».

АО «Росэксимбанк» и АО «БРК-Лизинг» подписали соглашение о кредитной линии. Привлекаемые в рамках данного соглашения средства будут направлены на создание собственного транспортного парка ТОО «Производственная компания «Цементный завод Семей» (Семипалатинск).

Кроме того, аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев и председатель совета директоров АО «Русская медная компания» Игорь Алтушкин подписали меморандум о развитии инвестиционного сотрудничества. Стороны договорились о развитии сотрудничества в области геологоразведки по твердо-полезным ископаемым, промышленном освоении никеля путем глубокой переработки, а также модернизации предприятий в Актюбинской области. Объем инвестиций в экономику области в рамках подписанного меморандума составит не менее 105 млн долларов.

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XIV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Иллюстрация: Kremlin.ru
XIV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана

Выводы:

  1. Объективно пока на уровне правительств двух стран нет каких-либо новых интересных масштабных проектов, которые могли бы существенно расширить сотрудничество. Пока речь идет о расширении и продолжении наработок прошлых лет.
  2. На фоне всех достигнутых соглашений на первый план выходит вопрос развития транспортной инфраструктуры, особенно авиасообщения. Улучшение прямого сообщения между регионами России и Казахстана может существенно увеличить поток туристов из России на казахстанские курорты.
  3. Пока не получили особого отклика предложения президента Нурсултана Назарбаева об открытии филиалов российских вузов в Южном Казахстане — одном из самых густонаселенных регионов страны. Тем не менее вузы Томска и Новосибирска уже очень активно работают с казахстанскими абитуриентами из других частей Казахстана.
  4. Наиболее перспективно сотрудничество на уровне регионов: для акимов и губернаторов это возможность показать реальные результаты своей деятельности. Крупный бизнес пока осторожничает и новых проектов не хочет.

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regnum author Лязат Шибутова
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XIV Форум межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана

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