Курс биткоина рухнул почти на 30%

Москва, , 12:52 — REGNUM Курс биткоина, самой популярной в мире криптовалюты, рухнул за прошедшую неделю на 29%. Стоимость криптовалюты опустилась с рекордных $7,8 тыс. до $5,6 тыс. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные биржи.

Агентство напоминает, что с 8 ноября, когда биткоин стоил более $7,8 тыс, до 10 ноября стоимость криптовалюты упала на 19,5%, а с минувшей пятницы по сегодняшний день биткоин обвалился еще на 9,5%.

По данным аналитиков, данное снижение связано с ростом популярности другой криптовалюты — Bitcoin Cash. С 10 ноября до окончания уикенда цена криптовалюты, которая появилась в августе 2017 года и стала ответвлением биткоина, выросла почти на 40% и достигла $2,47 тыс. Однако уже утром 13 ноября курс Bitcoin Cash снизился до $1,3 тыс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, биткоин — пиринговая платёжная система, использующая одноимённый протокол передачи данных и одноимённую расчётную единицу. Для обеспечения функционирования и защиты системы используются криптографические методы.

Эта криптовалюта может использоваться для обмена на услуги или товары, если продавцы готовы ее принять. Обмен на обычные валюты происходит через онлайн-сервис обмена цифровых валют, другие платёжные системы или обменные пункты.

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