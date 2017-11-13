Ярославцы считают, что общественный транспорт стал работать хуже

Ярославль, , 12:28 — REGNUM Большинство ярославцев не заметили улучшений в работе общественного транспорта после повышения стоимости проезда и новых требований к маршрутным такси. Об этом говорят результаты опроса в телеграм-канале «Регнум-Ярославль», прошедшего в минувшие выходные, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мы задали наширм подписчикам вопрос «Как вы оцениваете работу общественного транспорта в Ярославле»? 59% проголосовало за вариант «Ситуация с общественным транспортом ухудшается, его будущее туманно». 26% выбрало ответ «Рост стоимости проезда не соответствует изменениям в работе общественного транспорта». Таким образом суммарно 85% выразили недовольство работой транспорта. 8% проголосовали за вариант «В работе транспорта ничего не изменилось», еще 4% полагают, что инициативы мэрии правильные, но результат проявится позже. И лишь 1% уверен, что общественный транспорт стал работать лучше.

Всего в голосовании на 12.00 13 ноября приняли участие 122 человека, аналогичные результаты демонстрирует и обсуждение темы на странице «Регнум-Ярославль» в Facebook.