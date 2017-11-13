Москва, , 12:18 — REGNUM Российский рубль стабилизировался к доллару на уровнях чуть выше 59 рублей. Давление на российскую валюту, которое наблюдалось последние несколько торговых сессий, начало ослабевать, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

«Цены на нефть после выхода данных 10 ноября от Бейкер Хьюз, согласно статистике количество активных буровых выросло на девять штук, начали снижаться, потеряли около 1%, но ниже $63 за баррель не опускались. На этом фоне 13 ноября торговля на российском валютном рынке начиналась от отметок в 59,15», — отметил эксперт.

Ликвидности на внутреннем рынке в России по-прежнему достаточно, но видимо перед началом налогового периода игроки предпочитают не играть в ослабление рубля.

«До сих пор нет единого мнения о том, что привело к заметному падению рубля на фоне бурного роста цен на нефть. Основные версии — избыток ликвидности и возможные новые санкции со стороны США», — пояснил Богданов.

При этом многие эксперты отмечают, что лучше использовать эту аномальную ситуацию для входа в российский рубль против доллара. Возможно, они правы, такие перекосы, когда баррель в рублях приближается к 4000, потом заканчиваются резким обратным движением ниже 3000 рублей за баррель.

«А пока рынок будет медленно переваривать избыточную ликвидность и отрабатывать торговый диапазон от 58,50 до 60 рублей за доллар», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль надеется на неудачи доллара