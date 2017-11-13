В калужских магазинах подорожали яйца, масло и плодовоовощная продукция

Калуга, , 12:06 — REGNUM За октябрь 2017 года индекс потребительских цен на продовольственные товары в Калужской области по отношению к сентябрю 2017 года составил 100,6%, а по отношению к декабрю 2016 года — 100,8%, сообщает 13 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калужской области.

По данным Калугастата, наибольший рост цен в регионе наблюдается на куриное яйцо, фруктово-ягодные консервы, варенье, джем, повидло, мёд и плодоовощную продукцию, включая картофель. Стоимость товаров этих групп увеличилась от 1,1% до 16,3%.

В период с 1 по 8 ноября 2017 года в магазинах федеральных торговых сетей области отмечалось увеличение цен на мясо кур — на 0,6%, сметану — на 0,9%, огурцы — на 8,9%, томаты — на 9,4%. Максимальные цены среди соседних областных центров регионов ЦФО зафиксированы в Калуге: на рыбу мороженую неразделанную и масло сливочное.

По мнению заместителя министра конкурентной политики Калужской области Льва Марченкова, руководителем торговых сетей следует активнее выставлять на полки магазинов продукцию калужских товаропроизводителей.

«Представленность большего количества качественных региональных товаров необходима для населения», — подчеркнул Марченков.

В министерстве считают, что именно местная продукция наиболее популярна у населения, также она значительно дешевле. По данным министерства экономического развития Калужской области, по состоянию на первое полугодие 2017 года среднедушевые денежные доходы населения региона составили 27 850 рублей, а по ЦФО — 37 тыс. 486 рублей.

Отметим, в начале августа 2017 года в Минэкономразвития пообещали, что в ближайшие несколько месяцев произойдет падение цен на плодоовощную продукцию.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, эксперты все чаще выражают недоверие официальным данным, касающимся оценки доходов населения и уровня цен. Так, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя общую ситуацию с подорожанием продуктов в России, заявил, что после того, как отечественные статистические ведомства реформировали, предоставляемые ими данные более не выражают ничего. К примеру, недостоверными представляются данные по инфляции, бумажные показатели которой очень сильно отстают от реальных цифр, «давно убежавших далеко вперёд».

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