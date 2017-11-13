По поручению президента: тракторный завод во Владимире решено восстановить

Владимир, , 11:55 — REGNUM Администрация Владимирской области совместно с государственной корпорацией «Ростех» начала восстановление Владимирского моторно-тракторного завода. Об этом заявила губернатор Светлана Орлова, сообщил 13 ноября портал «Зебра ТВ». Сейчас на предприятии ликвидированы долги по зарплате — заработанные деньги получили 398 работников.

«Мы начинаем восстанавливать, по поручению президента Российской Федерации, вместе с корпорацией «Ростех». Сейчас ведутся работы по оформлению юридической составляющей, выплачена заработная плата. 398 человек, которые работают на тракторном заводе. И мы будем восстанавливать Владимирский тракторный завод», — сказала Светлана Орлова.

Напомним — ранее стало известно, что Владимирский моторно-тракторный завод, который входит в состав концерна «Тракторные заводы», приостановил работу из-за долгов. В общей сложности они составили 800 млн рублей. В ближайшее время «Ростех» планирует предложить план оптимизации завода, чтобы сохранить рабочие места.

ИА REGNUM напоминает, что в октябре 2017 года «Внешэкономбанк» (ВЭБ) подал иск в Арбитражный суд Чувашии о признании банкротом концерна «Тракторные заводы» (КТЗ)

Исковое заявление от ВЭБ поступило 23 октября. Сумма исковых требований ВЭБ составляет 68,5 млрд рублей.

Между тем, в 2017 году большие проблемы были у другого владимирского предприятия — завода «Точмаш». Работники предприятия в январе опубликовали петицию, в которой сообщили, что корпорация «ТВЭЛ» начала объединение предприятия с «Ковровским механическим заводом», и теперь рабочие опасаются, что производство на «Точмаше» будет закрыто, а сотни сотрудников потеряют свои должности. Сотрудники предприятия попросили передать завод корпорации «Ростех».

В корпорации «ТВЭЛ» тогда заявили, что речь идет исключительно о переводе производственной площадки в Ковров — все рабочие места должны были быть сохранены. Кроме того, сообщалось, что решение продиктовано сложной экономической ситуацией.

«Предприятие не обеспечено заказами и, как следствие, его финансово-экономические показатели неудовлетворительные. Убытки Топливной компании ТВЭЛ по содержанию избыточных, незагруженных площадей в АО «ВПО «Точмаш» и ПАО «КМЗ» ежегодно составляют около одного миллиарда рублей», — говорили тогда в компании.

Между тем, Владимирская область в январе-сентябре 2017 года допустила снижение индекса промышленного производства по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Он составил 99,6%. Сильнее всего за год «просели» производство текстильных изделий (72%), металлургическое производство (78,5%) и ремонт и монтаж машин и оборудования (69%). В целом индекс обрабатывающего производства в январе-сентябре 2017 года составил 99,1%.

Читайте ранее в этом сюжете: Губернатор: завод «Точмаш» во Владимире пока не тронут