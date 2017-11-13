Литва: Brexit невозможен, пока Лондон нам не заплатит

Вильнюс, , 11:41 — REGNUM

Литва должна постараться, чтобы после выхода Великобритании из ЕС ей не пришлось самой выплачивать часть британцев на закрытие Игналинской АЭС, утверждает литовский европарламентарий Бронис Ропе, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 ноября. Об этом политик заявил на дискуссии о будущей финансовой перспективе ЕС и прекращающихся дотаций Брюсселя. Также, по его словам, Литва должна сопротивляться идеям остановить финансирование закрытия АЭС и все расходы перебросить на Литву.

Литва обязалась закрыть Игналинскую АЭС, вступая в ЕС, но ЕС в обмен на это обязался покрывать расходы, связанные с закрытием АЭС. Поскольку Великобритания выходит из ЕС, возникает вопрос, кто должен выплачивать ту часть средств, которую обещали покрыть британцы. Ответ на этот вопрос должен быть предусмотреть в новом долговременном бюджете ЕС (в финансовой перспективе), который вступит в силу с 2021 года, уверен политик. В нынешней финансовой перспективе средства на закрытие Игналинской АЭС предусмотрены.

Участвуя на прошедшей в Вильнюсе конференции «Финансовая перспектива ЕС после 2020 года», организованной информационным бюро Европарламента в Литве, делегированный аграриями член Европарламента и бывший мэр Игналины Бронис Ропе отметил: «В договоре о вступлении в ЕС нам пообещали, что Европа поможет нам закрыть АЭС. Правительство Литвы должно постараться, чтобы это обещание не было забыто и отодвинуто в сторону. Вопрос закрытия Игналинской АЭС предусмотрен и в переговорах с Великобританией по вопросу ее выхода из ЕС. Мы должны подчеркнуть, что это не предмет переговоров, а законное требование Литвы, исходящее из обязательства ЕС».

По словам литовского европарламентария, беспокойство вызывает и то, что с 2021 года вообще может быть прекращено финансирование закрытия Игналинской АЭС из созданной специально для этого программы. Такое предложение в 2016 году представила Европейской аудиторская палата, потому что Литва плохо использует средства, выделенные на закрытие АЭС, и отстает от графика.

«Власть Литвы должна контролировать, чтобы средства, выделенные на закрытие, использовались целенаправленно. Мы должны сделать домашнюю работу, иначе Европа будет пытаться перебросить все финансирование на Литву», — говорил Ропе.

Планируется, что работы по закрытию Игналинской АЭС продлятся до 2038 года. Этот период не охватывает решения вопроса хранения радиоактивных веществ, их переработки и захоронения.

Сейчас выполнено около 40% работ по закрытию АЭС. Литва приняла решение после 2020 года ежегодно из своего бюджета выделять по 14% средств на закрытие АЭС, оставшуюся часть должен покрыть ЕС. До 2020 года ЕС выделил на закрытие АЭС 1,5 млрд евро, еще столько же или даже больше понадобится и с 2021 года.