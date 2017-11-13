«Палочная система» в надзорных органах отменяется

Самара, , 11:34 — REGNUM В Самаре министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов во время рабочей встречи с врио губернатора Дмитрием Азаровым представил реформу госконтроля, которая начнется в России с 1 января. Как сообщает ИА REGNUM, федеральный чиновник заявил, что для контрольно-надзорных органов в регионах отменяется «палочная система».

Федеральный чиновник, курирующий реформу госконтроля, провел в облправительстве публичное балансовое мероприятие о правоприменительной практике надзорных органов Самарской области. Впервые подобное совещание прошло в новом формате, была обсуждена деятельность сразу трех контрольно-надзорных органов — МЧС, ФНС и Роспотребнадзора.

По словам Абызова, до сих пор главным показателем работы территориальных надзорных органов было количество проверок, выявленных нарушений и сумма наложенных штрафов.

«Палочная система» будет полностью перестроена в 2018 году, — констатировал федеральный министр. — Начиная с 1 января, будет осуществлён переход на оценку результативности и эффективности работы территориальных органов исключительно по динамике нанесённого вреда — как изменяются показатели смертности, вреда здоровью, экономического ущерба. Эти показатели по всем видам контроля и надзора, которые включены в приоритетный проект, утверждены на федеральном уровне».

Абызов подчеркнул, что основная задача реформы госконтроля — это защита интересов, жизни и здоровья простых граждан и возможность «вздохнуть» от проверок бизнесу.

«Государственный контроль не существует в абстрактном виде — он защищает общественные ценности, он охраняет людей и бизнес, — сообщил он. — От лучших международных практик по показателям смертности и травматизма мы отличаемся в худшую сторону в два раза. Ежегодно по контролируемым государством рискам в стране погибает 85 тыс. человек. За этой статистикой стоят трагедии, и наши службы надзора должны работать над их предотвращением. С другой стороны, в последние годы органы контроля и надзора справедливо критиковались за избыточную административную нагрузку на бизнес. Поэтому второй задачей реформы является снижение неэффективной административной нагрузки на бизнес в два раза к 2024 году».

Что касается конкретно Самарской области, Абызов обратил внимание, что на сегодняшний день регион занимает 65 место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов. Как он отметил, за последние два года на 35% снизились инвестиции в основной капитал самарских предприятий региона, а статистика коррупционных преступлений поднялась на высокий уровень.

«Если мы говорим про улучшение инвестиционного климата, про потенциал, который может реализовать Самарская губерния, то мы должны вместе работать над этим. Потенциал региона действительно огромен, а тот уровень, на который регион опустился, не соответствует ни задачам, ни амбициям тех людей, которые трудятся над развитием региона. Мы должны в рамках реформы контроля и надзора внести свою лепту», — сообщил Абызов.

Его поддержал врио губернатора Дмитрий Азаров, который заявил о своих амбициях — выйти в 2019—2020 годах на темпы развития экономического роста, опережающие мировые показатели:

«Нам необходима системная работа по улучшению инвестиционного климата, создание комфортной среды для бизнеса в регионе, установление понятных взаимоотношений между предпринимателями и властями и снижение административных барьеров», — сказал Азаров.

Отметим, что на протяжении последних нескольких лет самарские предприниматели открыто заявляли о своих многочисленных проблемах — высоких тарифах на энергоресурсы, трудностях с подключением к газовым и электрическим сетям, на невозможность договориться как с крупными монополистами, так и с федеральными территориальными службами. Назначенный врио главы Самарской области Азаров, поставил задачу — поддержать предпринимательство, от которого зависит пополнение бюджета.

«Для Самарской области проведение реформы госконтроля — это вдвойне актуальный вопрос, — сказал он Абызову. — Уровень социального развития региона крайне высок. При этом произошло снижение инвестиционной привлекательности, снижение деловой активности. Посмотрим, что нужно скорректировать в нашей деятельности для создания комфортных условий развития бизнеса».

По поводу «серого бизнеса» было сказано, что незарегистрированные предприниматели не являются объектом государственного надзора, поэтому добросовестные предприниматели должны сами сообщать о фактах ведения нелегального бизнеса. Абазов отметил, что до конца года выйдет с инициативой к правительству РФ — не штрафовать крупный и средний бизнес при первом нарушении, если оно повлекло серьёзного ущерба, а ограничиться предупреждением.

Как сообщало ИА REGNUM, реформирование контрольно-надзорных органов проводится по поручению президента России Владимира Путина. В связи с этим в регионах проводятся открытые балансовые мероприятия, на которых предприниматели получают информацию от надзорных органов о типичных нарушениях и могут устранить их до прихода инспектора. По данным министерства по вопросам Открытого правительства РФ, с начала года таких обсуждений в регионах было проведено около 1300, в них приняли участие около 300 тыс. предпринимателей.

Новые механизмы работы надзорных ведомств по линии внеплановых проверок будут прописаны в законе о госконтроле. Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ уже одобрила изменения, подготовленные в формате Открытого правительства. Они будут рассмотрены и внесены в Госдуму.