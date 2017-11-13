В России изменятся требования к качеству джинсов

Москва, , 11:28 — REGNUM Требования Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) к качеству джинсовых тканей устарели. Поэтому джинсовая одежда в некоторых случаях оказывается небезопасной, а часть моделей просто не отправляется в Россию, сообщили в Роскачестве.

Сертификационным центрам приходится «рисовать» разрешения, чтобы сохранить джинсовое предложение на рынке. Бизнес оказывается в шатком положении: если Роспотребнадзор проверит товары, то партию могут изъять.

ЕЭК подготовила предложения по изменению оценки качества джинсовых тканей. Сейчас для таких тканей применяются требования как к хлопковым изделиям. Это ведет к тому, что значительная часть продукции признается некачественной.

К джинсовой ткани такие требования неприменимы, ведь она является смесовой, пояснили в Роскачестве.

Поэтому было решено требования к джинсовой ткани в России привести в соответствие с современными международными стандартами, что позволит допустить на российский рынок новую продукцию, в особенности детскую.

Также новые требования позволят заметно обелить рынок джинсовой одежды и повысить ее ассортимент.

В настоящее время Минпромторгом России ведется работа по подготовке замечаний и предложений к документу.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года Роскачество провело исследование качества женских джинсов. Выяснилось, в России бо́льшая часть продаваемых женских джинсов качественные и безопасные. Не было выявлено токсичных или содержащих формальдегид изделий. 77% от проверенных джинсов соответствовали стандартам.

Лабораторным испытаниям подверглись 35 образцов популярных в России марок, произведенных в России, Китае, Турции, Сербии, Румынии, Вьетнаме, Польше и других странах.

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