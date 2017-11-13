После исторического максимума: стоимость биткоина рухнула на треть

Москва, , 11:12 — REGNUM Курс криптовалюты Bitcoin обвалился на 29%, достигнув уровня в $5948, сообщает 13 ноября Bloomderg.

В среду, 8 ноября, валюта достигла исторического максимума в $7882, после чего курс стал постепенно падать, потеряв за выходные порядка 9,5%.

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По данным аналитиков, резкое снижение курса криптовалюты связан переключением инвесторов на Bitcoin Cash, курс которой с 10 ноября вырос на 40%, достигнув $2478 за единицу. Однако к утру 13 ноября он вновь упал до $1325.

Напомним, Bitcoin разделился на две криптовалюты после вмешательства китайской группы майнеров в августе 2017 года.

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В начале ноября курс самой популярной в мире криптовалюты Bitcoin впервые превысил отметку в $7 тыс.

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