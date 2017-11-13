Неверов настаивает на 10-процентной поддержке бизнеса в моногородах

Москва, , 10:49 — REGNUM Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов настаивает на направлении не менее 10% общего размера средств программы поддержки малого и среднего предпринимательства на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего бизнеса в моногородах, передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября.

«Стоит подумать о принятии нормативно-правового акта, устанавливающего обязанность направления не менее 10% общего размера средств программы поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемой МЭР, на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в моногородах», — предложил Неверов в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

Согласно статистике и документам Счетной палаты количество моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением за 2014−2016 гг. увеличилось.

Неверов напомнил, что в федеральном бюджете на 2017 год на реализацию программы «Комплексное развитие моногородов» предусмотрено 15,9 млрд рублей. Однако в Госдуме обеспокоены, работает ли механизм ТОСЭРов в жизни, а не на бумаге, ведь из 319 муниципальных образований только в 27 действует этот режим, еще порядка 20 заявок на рассмотрении, отметил парламентарий.

По мнению Неверова, пока нельзя говорить об абсолютной прозрачности распределения этих средств, как нельзя говорить и о том, что учитывается специфика каждого города.

При этом, указал депутат, приходя в моногорода с льготным налоговым режимом, инвесторы решают свои задачи, и вовлечение их в вопросы социально-экономического развития моногорода для местных властей — большая проблема.

«Еще один важный момент в работе исполнительных органов власти — нет четкого понимания эффективности и результативности оказываемых мер поддержки моногородам. Поэтому самое главное — это обратная связь с территорий, поиск решений в каждом конкретном случае», — подчеркнул Неверов.