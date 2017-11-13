Тамбовский губернатор стал «Экономистом года»

Тамбов, , 10:19 — REGNUM Главе администрации Тамбовской области Александру Никитину в Государственном Кремлевском дворце в Москве вручили диплом премии «Экономист года», учрежденной Вольным экономическим обществом России, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Российское экономическое сообщество во второй раз отметило свой профессиональный праздник — День экономиста. К этой дате было приурочено Всероссийское экономическое собрание, которое прошло 11 ноября в Государственном Кремлевском дворце. Его участники обсудили самые разные темы — от развития цифровой экономики до распространения информации на платформах социальных сетей. Выступление Александра Никитина было посвящено Стратегии развития Тамбовской области до 2035 года.

«Мы хотим сделать Тамбовщину регионом, комфортным для проживания, — сказал Александр Никитин. — Прежде всего, это касается социальной инфраструктуры. Мы улучшаем социальное обслуживание, модернизировали систему медицинского обслуживания, строим школы и детские сады, создаём новые рабочие места. В области ведется большая работа по улучшению демографической ситуации. Готовится к вводу в эксплуатацию перинатальный центр. Для стимулирования рождаемости применяется целый набор мер региональной поддержки».

В своем выступлении Александр Никитин рассказал об основных точках роста экономики региона, о перспективных проектах в сельском хозяйстве, перерабатывающей, оборонной и химической промышленности, о подготовке кадров и работе с инвесторами.

Продуманная инвестиционная политика способствует динамическому развитию во всех этих сферах. Ежегодный объём инвестиций в основной капитал в среднем за последние три года составляет около 110 млрд рублей. Только в текущем году были запущены и вышли на полную производственную мощность следующие проекты: комплекс «Тамбовская индейка», «Токаревская птицефабрика», картофелехранилище «Белая Дача Фарминг», закрытый рыбоводный комплекс «Тамбовский осетр» и первая очередь центра разделки мяса «Филье Проперти» группы компаний «АШАН», комбикормовый завод «РАСК» в Рассказовском районе и многие другие. В регионе создаются индустриальные парки, производятся качественные экологические продукты, выполняются поручения президента Владимира Путина по цифровизации экономики.

«Мы ожидаем, что за пять лет реализации комплекса мер по стимулированию социально-экономического развития региона, в том числе по цифровизации экономики, удастся добиться качественного и кратного роста капитализации региональной экономики, увеличения человеческого капитала и, конечно же, улучшения качества жизни», — подчеркнул Александр Никитин.

Губернатор поздравил всех экономистов и специалистов с профессиональным праздником и пригласил коллег на Тамбовщину.

«Тамбовская область в последние два года демонстрирует яркую динамику буквально во всех отраслях развития, а, значит, решает задачу, которую ставит для всех регионов наш президент Владимир Владимирович Путин, — сказал президент Вольного экономического общества России профессор Сергей Бодрунов. — Приятно и почетно, что главой администрации Тамбовской области является член правления Вольного экономического общества России, доктор экономических наук Александр Валерьевич Никитин.»

Самой торжественной частью мероприятия стало вручение высших экономических наград страны. Премию «Экономист года» получил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

«Это заслуга всей области, — отметил губернатор. — Чем выше уровень премии, тем выше обязательства».

Вручение премии впервые состоялось в современной истории российской экономики. Жюри утвердило четырех дипломантов, в их числе и губернатор Тамбовской области, которого отметили за повышение эффективности социально-экономического развития Тамбовской области и качества жизни населения.

Присуждение премии «Экономист года» является признанием профессиональных заслуг перед обществом и государством. Она присуждается за значительный вклад в экономическую науку, социально-экономическое развитие страны, укрепление могущества Российской Федерации; общественное признание заслуг, социально-значимую деятельность в области экономики, вклад в развитие институтов гражданского общества страны и эффективную просветительскую деятельность.