ЕС выделит на «модернизацию» Белоруссии до €136 млн

Минск, , 09:58 — REGNUM Евросоюз готов выделить до €136 млн на поддержку реформ в Белоруссии до 2020 года, сообщает 13 ноября RT.

В частности, ЕС планирует выделить около €27 млн на программы обмена и налаживания связей между европейцами и белорусами и порядка €6,8 млн на инициативы в рамках становления гражданского общества. Речь идет о намерении ЕС добиваться отмены смертной казни, а также развитии свободы слова и собраний в стране.

«Особое внимание будет уделено отмене смертной казни, борьбе с применением пыток и жестоким обращением, а также свободе слова и собраний, свободе союзов и праву на самоорганизацию», — говорится в программе финансовой помощи Белоруссии в рамках «Восточного партнерства».

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В документе также отмечается, что расходы ЕС на поддержку реформ в Белоруссии составят €112−136 млн, в том числе для проведения «модернизации» в стране. Около €45−54 млн планируется направить на внедрение рыночных механизмов и экономическое развитие.

«Основная задача — повышение качества государственного управления в Белоруссии с целью обеспечения демократизации, прозрачности государственного управления, развития на местном и региональном уровнях, а также эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», — говорится в документе.

Напомним, ранее обозреватель ИА REGNUM Анастасия Полозкова отметила, что внешнее влияние на Белоруссию растет, а налоговую и правовую систему Минск с подачи Международного валютного фонда (МВФ) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) постепенно преобразовывает под нужды в основном иностранного бизнеса, сокращая при этом социальное обеспечение своих граждан.

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