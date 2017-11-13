Слушание по апелляциям «Роснефть»-АФК «Система»: трансляция из зала суда

Челябинск, , онлайн-трансляция — REGNUM

08:40 Представители АФК «Система» также просят приобщить заключения экспертов-юристов, которые были сделаны после принятия решения с разъяснением позиции.

08:40 АФК «Система» просит приобщить к делу те документы, которые неоднократно предоставлялись в суд первой инстанции. В том числе по проекту «Сатурн» (план подготовки «Башнефти» к IPO). В решении башкирского суда указано, что не были представлены доказательства того, что реорганизация проводилась в целях IPO, однако они просто не были приобщены к делу. То же самое произошло с документами по вопросу обесценения рубля. Суд приобщил документы истцов, но не приобщил возражения АФК «Система» по ним, так как они были поданы «несвоевременно». Поэтому представители АФК «Система» просят их приобщить сейчас.

08:39 Третье основание — требование истцов возместить убытки, которые они сами назвали «обесценением российской валюты». Истцы просят взыскать убытки с АФК «Система» за снижение курса рубля. Помимо неправомерности самого такого требования, эта формулировка позволяет избежать применения сроков исковой давности.

08:27 Суд, в принципе, неправильно определил процессуальный статус участников процесса — «Роснефть» и Минземимущество Башкирии он привлек в качестве соистцов, а должен был привлечь их как представителей «Башнефти», подчеркнул представитель АФК. В таком составе истцов судья «обошел» правило преюдиции. Несколькими годами ранее судья Нурисламова уже рассматривала иск к Башнефти о реорганизации и выкупе акций и сама признала и реорганизацию, и выкуп законными. Это решение должно было определить ход процесса по новому иску «Башнефти», так как однажды судья Нурисламова уже признала все процедуры законными. Но только на том основании, что сейчас истцами являются «Роснефть» и Минземимущество Башкорстостана, предыдущее решение не имеет силы для данного процесса. Таким образом, если челябинский суд изменит классификацию «Роснефти» и Минземимущества, это может кардинально изменить ход процесса.

08:22 Вторым основанием для рассмотрения дела по правилам первой инстанции юристы АФК «Система» считают нарушение прав третьих лиц. Суд не определил срок в соответствии с положениями АПК о групповых исках о порядке присоединения к иску акционеров. Акционеру Алексею Кислицину отказали незаконно (присутствует в зале — прим. ИА REGNUM ). Суд должен был установить срок, в течение которого любой из акционеров может присоединиться к процессу. Башкирский суд не просто не сделал этого, он отказывал всем желающим присоединиться к процессу на основании того, что уже слишком поздно.

08:13 Представитель АФК: «Институт отводов — это способ разрешить сомнения в беспристрастности суда. Эти сомнения в объективности и беспристрастности так и не устранены».

08:12 Заявление о мировом соглашении подписано Деминой Е.А., однако представители АФК «Система» говорят, что это «явно фальшивка». В итоге суд не рассматривает его. АФК «Система» ходатайствует о рассмотрении дела по правилам первой инстанции. Представитель АФК «Система»: «Суд первой инстанции допустил огромное количество процессуальных нарушений». Первое основание для отмены судебного акта — «суд рассмотрел дело в незаконном составе». Речь идет об отводе судье. По мнению представителей АФК «Система», суд должен был заслушать мнение сторон, затем удалиться для обсуждения и вернуться с изготовленным по всем правилам решением. Суд грубейшим образом нарушил эту процедуру. Представитель АФК «Система»: «Вообще непонятно, ка рассматривалось заявление об отводе!». В том числе была нарушена тайна совещательной комнаты. При этом, отвод по заявлению представителей «Система-Инвест» вообще не был рассмотрен только на том основании, что процесс находился на стадии прений, хотя закон никак не ограничивает стороны в этом праве ни на какой стадии.

07:58 Судья Столярова спрашивает, нет ли у сторон заявлений об отводе. Отводов у сторон суду нет. Суд переходит к рассмотрению ходатайств, поступивших до заседания. От АФК «Система» поступило ходатайство о приобщении доказательств. Представитель АФК также ходатайствует о рассмотрении дела по правилам первой инстанции (все с самого начала — от формирования состава лиц, участвующих в процессе, до рассмотрения всех доказательств с самого начала — прим. редакции). Появляется информация, что поступило ходатайство о заключении мирового соглашения. Адвокаты АФК «Система» не в курсе — просят ознакомиться с документом.

07:49 На заседании присутствует Алексей Кислицин (акционер «Башнефти», прим. редакции). Судья — Столяренко Галина, зам. председателя суда — Румянцев Александр.

07:40 Судья проверяет явку сторон и полномочия представителей.

07:40 Небольшой зал челябинского суда принял представителей сторон, все заняли места в зале. Юристы вносят коробки с документами.