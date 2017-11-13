Точка поставлена: дело о банкротстве агрохолдинга «Вамин-Татарстан»

Казань, , 06:20 — REGNUM Арбитражный суд Татарии по ходатайству конкурсного управляющего некогда крупнейшего агрохолдинга «Вамин-Татарстан» завершил конкурсное производство компании. Срок последней процедуры в деле о несостоятельности истёк 10 ноября, в очередной раз продлевать её не стали, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Бывший сенатор-должник прошел на выборах в парламент Татарстана

Определение о завершении процедуры подлежит немедленному исполнению, но его могут обжаловать в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд РТ. В конце октября 2017 года судом также было удовлетворено ходатайство управляющего об определении процентов по его вознаграждению. Они составили 60 526 589 рублей.

В сентябре 2017 года суд отклонил ходатайство конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц, среди которых был депутат Госсовета РТ и создатель предприятия, а также бывший руководитель предприятия и генеральный директор АО «Татагролизинг». Последнее выкупило часть имущества банкрота. Размер претензий компании к агрохолдингу был более 11,87 млрд рублей.

Конкурсный управляющий требовал взыскать со всех физлиц сумму более 10,7 млрд рублей, обосновав свои претензии тем, что их действиями в момент исполнения обязанностей по управлению холдингом был нанесён вред имущественным интересам кредиторов. Суд аргументы не принял в расчёт и отказал в требованиях.

В сентябре же был продлён и срок конкурсного производства, который истёк 10 ноября 2017 года.

Читайте также: Депутата оградили от миллиардных долгов: банкротство «Вамин Татарстан»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, требования кредиторов к агрохолдингу-банкроту в 2017 году превышали 12,6 млрд рублей. Среди тех, у кого были финансовые претензии к ОАО «Вамин Татарстан» — обанкроченные «Татфондбанк» (более 752,7 млн рублей) и «Татагропромбанк», которому задолжали 70 млн рублей. Весомее всех были требования ПАО «Ак Барс» — свыше 3,56 млрд рублей.

АО «Вамин Татарстан», чей основной вид деятельности был «производство молочной продукции», на момент реорганизации в 2002 году уже состояло из 34 компаний. Уставной капитал АО был 9 282 359,23 рубля.

Конкурсное производство в отношении компании открыли определением Арбитражного суда Татарии от 18 марта 2013 года.