Энергетики обесточат задолжавшее 500 млн рублей «Примтеплоэнерго»

Владивосток, , 04:35 — REGNUM Крупнейший поставщик тепла в Приморье — краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» — задолжал за потребленную электроэнергию 500 млн рублей. Такую цифру корреспонденту ИА REGNUM озвучили в пресс-службе ПАО «ДЭК».

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По данным энергетиков, в ноябре «Примтеплоэнерго» должно было оплатить 253 млн рублей, однако перечислило всего 13 млн рублей. При этом ежемесячные начисления за потребленные ресурсы составляют до 130 млн рублей, таким образом, в концу 2017 года долг может достичь рекордной суммы в 750 млн рублей.

В ПАО «ДЭК» утверждают, что они не только проводили переговоры с руководством «Примтеплоэнерго» и администрацией Приморья, но и неоднократно согласовывали графики погашения долга, однако потребитель регулярно срывает планы.

«На 20 ноября запланировано ограничение подачи электроэнергии на административно-хозяйственные и вспомогательные объекты «Примтеплоэнерго», — говорится в сообщении энергетиков.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко 20 октября назначил на место уволенного им начальника «Примтеплоэнерго» Фёдора Ярошевича. Прежде он возглавлял мэрию Балтийска (Калининградская область), а также занимал руководящие посты в «Лукойле».