Фермеры США страдают из-за рекордного урожая пшеницы в РФ

Вашингтон, , 01:16 — REGNUM Крупный урожай зерновых закрепил за Россией статус возрождающейся сельскохозяйственной сверхдержавы и привел к падению цен на пшеницу в США. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, американские фермеры, выращивающие пшеницу, вынуждены уступить России, своему давнему сопернику. В текущем сезоне урожай пшеницы в РФ оценивается в 83 млн тонн.

На этом фоне цена за бушель пшеницы (примерно 27,2 кг) в Чикагской торговой палате в начале ноября упала до $4,19. Этот показатель почти на 25% меньше июльских значений, когда уборка урожая в России только началась.

По данным WSJ, выйти в лидеры по экспорту пшеницы России удалось благодаря инвестициям и ослаблению рубля. Так, в декабре торговая группа «Американская пшеничная ассоциация» закрывает свое представительство в Египте, который является крупнейшим мировым экспортером пшеницы.

Как пояснил представитель ассоциации Стив Мерцер, конкурировать с Россией по цене на пшеницу не представляется возможным.

В США в этом году наблюдалась засуха и поздние метели, что привело к сокращению урожая зерновых. В России, напротив, погода благоприятствовала урожаю.

Министерство сельского хозяйства США оценивает долю страны в мировом экспорте пшеницы в 15% в 2017 году. В 1970-х годах этот показатель доходил до 50%. Объем произведенной в России пшеницы в текущем сезоне вдвое превысит результат американских фермеров, считают в ведомстве.

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