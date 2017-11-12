В ЛНР начнут разработку золоторудного месторождения

Луганск, , 04:34 — REGNUM Власти Луганской Народной Республики в 2018 году приступят к добыче золота. Об этом в эфире телеканала «Луганск 24» заявил глава республики Игорь Плотницкий.

Речь идет о месторождении золотосодержащей руды в Антрацитовском районе близ села Бобриково. Плотницкий отметил, что ранее уже не раз упоминал о проекте освоения участка, однако в 2017 году запустить его не удалось из-за того, что средства были направлены на другие нужды.

«Я попробую сделать так, чтобы в 2018 году открылась наша, скажем так, золотая шахта», — пообещал Плотницкий.

По словам главы республики, сверхприбыльным месторождение не будет, однако прибыль все же ожидается. Проект призван продемонстрировать наличие золота в ЛНР и способность его добычи.

Разведка и работа месторождения покажут потенциал жилы и россыпей, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЛНР Игорь Плотницкий заявил о невозможности возвращения региона в состав Украины. По его словам, единственный путь для республики — вхождение в состав Российской Федерации.

Нынешнюю Украину глава ЛНР назвал «пепелищем» и «свадьбой в Малиновке». Он подчеркнул, что у Киева нет ни государственности, ни экономики, а исторические корни оказались обрезаны — возвращение к «нацистам и бандеровцам» не представляется возможным.

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