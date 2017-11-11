Елена Ханенкова, , 17:30 — REGNUM

Apple была оценена в более чем 900 миллиардов долларов после закрытия рынков вечером 8 ноября. Следующая за ней компания — холдинг Alphabet Google — оценивается в 728 миллиардов долларов.

Акции Apple выросли в 2017 году на 52,6%. Самая дорогая компания в мире побила новый рекорд. Это первый раз, когда Apple была оценена в более чем 900 млрд долларов в конце торгового дня, хотя компания уже пересекла эту отметку на дневных торгах. У Apple были очень хорошие последние несколько месяцев, и недавно она опубликовала прогноз продаж на праздничный квартал — более чем на $ 84 млрд., что станет рекордным показателем для Apple.

«Мы буквально работаем на полную мощность», — заявил генеральный директор Apple Тим Кук, комментируя успехи компании.

Его новейший продукт, iPhone X, опять бьет все рекорды, несмотря на высокую цену, и при этом в очереди на него необходимо ждать несколько недель.

Apple станет одним из основных бенефициаров, в случае если республиканской партии таки удастся провести налоговую реформу, которая позволит Apple перевести хотя бы часть из более чем 200 миллиардов долларов наличных, а также ценные бумаги, удерживаемых за рубежом, обратно в США по льготной ставке.

Немногие знают, что самая прибыльная фирма в мире имеет теневую налоговую структуру, которая позволила вывести миллиарды долларов налогов, о чем всем нам недавно поведали так называемые «документы Paradise».

Они показывают, как Apple укоренилась в Ирландии. Затем перевела средства на фирму, держащую большую часть своих оффшорных наличных денег (теперь это около $ 252 млрд) на нормандском острове Джерси в Ла-Манше.

Apple заявила, что остается крупнейшим налогоплательщиком в мире (заплатив всего около $ 35 млрд (£ 26 млрд) корпоративного налога за последние три года), и что она придерживалась закона.

«Мы не уменьшали наши налоговые платежи в какой бы то ни было стране», — заявляли в компании

В другом заявлении компания подчеркнула, что из Ирландии не было переведено никаких инвестиций.

Paradise Papers — это название огромной утечки финансовых документов, которые проливают свет на мир офшорных финансов. До 2014 года компания использовала лазейку в налоговых законах в США и Ирландии, известную как «дабл айриш» (двойной ирландский).

Это позволило Apple перенаправить все свои продажи за пределами Северной и Южной Америки (в настоящее время около 55% доходов) через ирландские филиалы (не имея гражданства) для удешевления налогообложения; они практически не облагались налогом.

Вместо того, чтобы платить по ирландскому корпоративному налогу — 12,5% или вообще 35%, как в США, новая налоговая структура Apple помогла снизить налоговую ставку по прибыли за пределами США — ее налоговые платежи редко составляли более 5% иностранной прибыли, а через несколько лет эта цифра опустилась ниже 2%. Европейская комиссия рассчитала ставку налога для одной из ирландских компаний Apple — за год — она составила всего 0,005%.

В конце 2013 года генеральный директор Тим Кук заявил: «Мы платим все налоги, которые должны. Каждый доллар».

Apple оказалась под давлением Сената в 2013 году, и генеральный директор Тим Кук был вынужден защищать свою налоговую систему.

США осознали, что упустили огромную сумму, и тогда сенатор Карл Левин сказал в лицо Куку: «Вы переселили этого золотого гуся в Ирландию. Вы разделили его на три компании, которые не платят там налоги. Это «драгоценности короны» Apple Inc. Люди, это неправильно».

Кук ответил: «Мы платим все налоги, которые должны, каждый доллар. Мы не зависим от [американских] налоговых уловок… Мы не держим деньги на каком-то карибском острове».

После того, как ЕС объявил в 2013 году, что он расследует ирландские дела с Apple, ирландское правительство решило, что фирмы больше не могут быть апатридами и пользоваться услугами страны исключительно для целей налогообложения. Apple должна была найти оффшорный финансовый центр, который будет служить налоговым резидентом для своих ирландских дочерних компаний.

В марте 2014 года юридические советники Apple отправили запрос в Appleby, ведущую офшорную финансовую юридическую фирму, от которой затем и произошла большая часть утечек Paradise Papers. Запрос о том, какие оффшорные юрисдикции можно использовать — Британские Виргинские острова, Бермуды, Каймановы острова, Маврикий, остров Мэн, Джерси или Гернси? Что могут предложить Apple?

В документе были заданы такие ключевые вопросы: «Как получить официальную гарантию освобождения от налогов?», и можно ли подтвердить, что ирландская компания может «вести управленческую деятельность… без налогообложения в вашей юрисдикции». Они также спрашивали, возможны ли изменения в правительстве этих стран, какая информация будет видна общественности и насколько легко будет выходить из юрисдикции.

Просочившиеся письма также дают понять, что Apple хотела сохранить все в секрете. Одно из писем, отправленных старшими партнерами в Appleby гласит: «Для тех из вас, кто не осведомлен, Apple [его официальные лица] чрезвычайно чувствительны к публичности. Они ожидают, что работа, которая проводится для них, будет обсуждаться только среди персонала, которому необходимо знать [детали]».

Apple выбрала Джерси, британскую территорию, которая формирует собственное налоговое законодательство и которая имеет нулевую (0%) ставку корпоративного налога для иностранных компаний.

Документы Paradise Papers показывают, что две ключевые ирландские дочерние компании Apple, Apple Operations International (AOI) и Apple Sales International (ASI), которые, как полагают, держат большую часть массива наличных денег за рубежом ($ 252 млрд) управлялись из офиса Appleby в Джерси с начала 2015 года до начала 2016 года. Это позволило Apple продолжать избегать миллиардов налогов.

По счетам Apple 2017 года было установлено, что они внесли $ 44,7 млрд за пределы США и заплатили всего 1,65 млрд долларов в виде налогов иностранным правительствам, что составляет около 3,7%. Это менее шестой части от среднего уровня корпоративного налога в мире.

В августе 2016 года, после трехлетнего расследования, Европейская комиссия вынесла вердикт, что Ирландия предоставила Apple незаконные налоговые преимущества. EC заявляет, что Apple должна выплатить налоги в течение срока расследования — за 2003−2013 годы — в общей сложности 13 млрд. евро (11,6 млрд. фунтов стерлингов), плюс набежавшие проценты в размере 1 млрд. евро. Ирландия и Apple запустили апелляцию.

Тим Кук назвал линию Еврокомиссии «полнейшей политической ахинеей», «без законных оснований для этого… «. Ирландия, в свою очередь, говорит, что ЕС посягает на суверенное налогообложение. И совершенно справедливо боится, что транснациональные корпорации отправятся в другое место. Ирландия также согласилась собрать 13 млрд. евро, которые будут храниться на специальном счете до вынесения решения об обжаловании. В октябре 2017 года ЕС заявляет, что подает на Ирландию в суд, поскольку та еще не собрала деньги. Ирландия говорит, что это сложно, и ей нужно время.

Примечательно, что когда «двойная ирландская» лазейка была закрыта, Ирландия сразу создала новые налоговые правила, которые могли бы использовать такие компании, как Apple.

Одна из компаний, которую Apple перевела в Джерси, ASI, имела право на некоторые из интеллектуальных собственностей Apple Inc. Если бы ASI продала интеллектуальную собственность ирландской компании, ирландская компания могла бы компенсировать огромные затраты за любые будущие прибыли. И так как владелец ИС ASI, был зарегистрирован в Джерси, прибыль от этой продажи не облагалась бы налогом.

Кажется, Apple именно так и поступила. В 2015 году в ВВП Ирландии наблюдался чрезвычайный (26%) всплеск, и по сообщениям СМИ, активы интеллектуальной собственности переместились в Ирландию. В этом году в Ирландии нематериальные активы выросли на 250 млрд. евро.

Департамент финансов Ирландии отрицал, что новые правила были введены в интересах многонациональных корпораций. Он заявил, что «Ирландия не одна разрешает компаниям требовать выплаты капитала по нематериальным активам» и страна придерживалась «международной нормы».

Apple отказалась отвечать на вопросы о своих двух дочерних компаниях, которые переехали на налоговую резиденцию — в Джерси. Она также отказалась от комментариев, когда спросили, помогла ли одна из этих компаний списать налоги путем продажи интеллектуальной собственности.

Apple заявила: «Когда Ирландия изменила налоговое законодательство в 2015 году, мы произвели изменения в статусе наших ирландских дочерних компаний, и мы проинформировали об этом Ирландию, Еврокомиссию и Соединенные Штаты… Изменения, внесенные нами, не привели к сокращению наших налоговых платежей в какой-либо стране. Фактически, наши платежи в Ирландии значительно возросли, и за последние три года мы заплатили там налог в размере 1,5 млрд долларов».

Документы, благодаря которым все это стало известно, в основном «утекли» из оффшорной юридической фирмы Appleby, а также из корпоративных реестров в 19 налоговых юрисдикциях, в которых также скрываются финансовые секреты политиков, знаменитостей, корпоративных гигантов и бизнес-лидеров.

13,4 миллиона записей были переданы немецкой газете Sueddeutsche Zeitung, а затем переданы в Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ). «Панорама» провела исследования для Би-би-си в рамках глобального расследования; в нем приняли участие почти 100 других организаций средств массовой информации, включая The Guardian, в 67 странах. Примечательно, что BBC не знает источника.

По материалам Business Insider и BBC